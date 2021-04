El PSOE acusa al PP de intentar "engañar a la justicia" con Toni Cantó

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado al PP de intentar "engañar a la justicia", incorporando a su lista electoral a personas como el exdiputado valenciano de Ciudadanos Toni Cantó que no están empadronadas en Madrid.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid dictaminó en una sentencia que estimaba un recurso presentado por el PSOE que tanto Cantó como el exalcalde de Toledo Agustín Conde, número 23 de la lista del PP, eran inelegibles para las elecciones por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral.

El PP presentó al Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante dicha sentencia, que ha sido desestimado por la Sala Primera del tribunal de garantías, como había pedido la Fiscalía. "Han intentado engañar a la justicia, incorporando a personas en su lista electoral que ni siquiera están empadronadas en Madrid y ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que les enmendara la plana", ha señalado Lastra en referencia al PP durante un acto de precampaña en Fuenlabrada.

En opinión de la dirigente socialista, la libertad para el PP es "hacer lo que les dé la gana, diga la ley lo que diga", pero ha advertido de que "libertad también es respetar el Estado de Derecho de este país y respetar la ley". "Llevo unos cuantos años viviendo en Madrid, pero no estoy empadronada. Yo no me iba a hacer un Toni Cantó", ha ironizado.