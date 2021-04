Expósito: "¿De verdad alguien piensa que Cantó hubiera decantado en las listas del PP la mayoría absoluta?"

La pareja 'Gomaespuma', puso de moda años atrás en la radio española una sección que se llamaba 'El Notición que te cagas'. Era algo así como una exageración entre irónica y provocadora de la noticia un tanto absurda o que no era para tanto.

Bueno, el notición que te cagas de hoy es Toni Cantó fuera de las listas del PP en la Comunidad de Madrid. Así lo ha dictaminado el TC. A partir de ahí, la oposición y Díaz Ayuso se ha tirado como si Cantó fuera Churchill y como si Ayuso hubiera matado a Manolete. ¿De verdad es para tanto? ¿De verdad alguien piensa que Cantó hubiera decantado en las listas del PP la mayoría absoluta a favor de Ayuso?

Sobre Toni Cantó pic.twitter.com/Vzu3lWBwDn — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) April 15, 2021

Isabel Díaz Ayuso contra prácticamente el resto del mundo, salvo Vox. Es así. A mí me da que no era para tanto ni cuando iba en la lista ni cuando no va. Él va a hacer la campaña igual. Y a partir de ahí, ¿sabes qué? Me da que va a dar más votos este movimiento con Cantó, con la legalidad vigente, que el mero hecho de ir en el puesto nosecual. Y si no al tiempo.

'El notición que te cagas', nos tiramos los periodistas al tema como si hubiera dimitado Biden. Qué cosas, eh.

Puigdemont eurodiputado y Cantó no puede ir en las listas. Batasuna dando lecciones y Cantó fuera. Cosas de la legalidad vigente.