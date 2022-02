Luis del Val: "Señor Lambán aproveche el reparto de los fondos europeos y convoque elecciones anticipadas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el reparto de fondos europeos a Castilla y León en plena campaña electoral:









"El lunes pasado, ya me habían filtrado, desde una subsecretaría, que el Consejo de Ministros del martes iba a ser un “Festival Castilla y León”. Cuando comprobé que no aparecía en la rueda de Prensa el ministro de Asuntos Exteriores me tranquilicé, porque yo ya había supuesto que las sedes de las embajadas en España se iban a trasladar a Valladolid y a León, pero Pedro I, El Mentiroso, se contiene a veces, y procura no caer en la exageración. De todas formas, el aragonés que llevo dentro me incitó a que dijera hoy lo que voy a rogar: por favor, señor Lambán, presidente de Aragón, aproveche el reparto de los fondos europeos -cuyos intereses y principal terminarán de pagar nuestros nietos- y convoque elecciones anticipadas.

En dos consejos de Ministros puede conseguir que el Ebro sea navegable desde Zaragoza, y ya veremos cómo arreglamos lo de Mequinenza; el secarral de los Monegros, no sé cómo, pero por orden ministerial o por decreto-Ley, será un arrozal, y en las laderas habrá campos de golf; el ferrocarril de Canfranc será un AVE desde Huesca hasta Pau, y eso, de momento. Eso sí, en la campaña procure que los contrarios no lleven a Isabel Ayuso, que es muy peligrosa, y, en cambio, intente que vayan con frecuencia el dúo formado por Teodoro García Egea y Pablo Casado, que, esos, cuanto peor hablan de Vox más votos se quitan ellos, y eso a usted le favorece.

Me consta que usted mucho, mucho, no se fía de su Secretario General, pero algo caerá en el Boletín Oficial del Estado, y eso ahí queda y el que venga, sea del partido que sea, a ver si se atreve a quitarlo, que saldremos otra vez a la calle, como en los tiempos de Bolea. Sé que peco de egoísta, y soy subjetivo, pero es que la campaña electoral puede pillar dos martes, y en dos martes pendientes del resultado electoral, los consejos de ministros pueden ser un Festival Aragonés, que ya era hora. Y si nuestros vecinos los secesionistas nos llaman acaparadores y codiciosos, será como si el cliente de un asador argentino le llama carnívoro a un adolescente que se toma un huevo pasado por agua.

Señor Lambán, tiene usted una oportunidad, antes de que los fondos los engullan los secesionistas y otras autonomías gobernadas por el PSOE. Es lo que está pasando. No reble, y Monegros, un arrozal".

