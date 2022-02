Aplausos e infinidad de muestras de cariño: el 'Efecto Ayuso' irrumpe en la campaña electoral en C. y L.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su presencia en la recta final de la campaña electoral en Castilla y León. Con varios actos en Valladolid y otros puntos de la región, Ayuso ha buscado reforzar su férreo apoyo al candidato a la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco.

Con mucha expectación, la presidenta madrileña ha sido recibida por multitud de afiliados y simpatizantes que no han dudado en hacer visibles sus muestras de cariño hacia una de las políticas más populares y mediáticas de nuestro país. Todo ello no has llevado a preguntarnos sobre si existe lo que ya muchos expertos titulan como el 'Efecto Ayuso'. De la mano de afiliados, simpatizantes y rostros conocidos del PP en esta región hemos analizado este concepto que tiene relación directa con el liderazgo de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, muchos afiliados han reconocido la importancia que ha tenido para el PP, tanto dentro de Madrid como a nivel nacional, el éxito de Ayuso en las elecciones de mayo del pasado año 2021, pero también han defendido la unión dentro del partido de todos sus líderes para sacar músculo de cara al futuro. En estos términos se ha pronunciado el candidato a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en declaraciones a COPE.es ha agradecido la presencia de Ayuso en campaña y también de otros líderes locales y autonómicos, como ha sido el caso del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que, en caso de que fuera necesario, prefiere pactar "con el partido de Ortega Lara", en referencia a Vox, antes que "con aquellos que pactan con los que lo secuestraron".

En un acto electoral celebrado este martes en Valladolid en el que ha apoyado la candidatura del candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Díaz Ayuso ha expresado su deseo en que el PP obtenga un apoyo "sólido" para formar un Gobierno "fuerte y sin necesitar a nadie", pero ha advertido de que "aunque no sea necesario", espera que se logre un entendimiento entre aquellos partidos que no van a "pasar por el aro de la amoralidad de Sánchez", para lo cual ha recordado la figura de José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días por la banda terrorista ETA.

"Ojalá que no lo necesitemos, pero si fuera necesario, siempre pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que lo secuestraron", ha subrayado la presidenta madrileña, quien ha advertido a los 'populares' castellanoleoneses de que en esta "recta final" de la campaña electoral para los comicios del domingo no hay que "dejar de pedalear" porque "el Tour 2023" de las municipales "empieza ya" y "todos los obstáculos serán más fáciles de afrontar" con un Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León. "Seguir pedaleando hasta la urna", ha animado.