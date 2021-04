Luis del Val: "Sánchez es una especie de Maduro pasado por un curso nocturno de la Universidad del Pueblo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la comparecencia de Sánchez en el Congreso:

"Ayer, a medida que escuchaba al presidente del Gobierno, me pareció una especie de Maduro, pero un Maduro pasado por un curso nocturno de una Universidad del Pueblo. Sin embargo, enseguida me percaté de que me equivocaba. Maduro es más basto, más grosero, más fanfarrón. La prepotencia del Presidente tiene un barniz más fino, esa exhibición vacua con mucha forma y sin fondo que la inteligencia de Miguel de Unamuno asociaba con la pedantería, y ya saben la definición de pedante que acuñó don Miguel: “un pedante es un tonto, estropeado por el conocimiento”.

El términoresiliencia lo exhibía cada dos o tres minutos. Se ve que le gusta. Es una palabra que viene del inglés, que a su vez lo recogió del latín, del verbo “resilire” que significa saltar hacia atrás. Por lo general el término se ha usado en los animales, esa tendencia que tenemos los seres vivos para replegarnos, y echarnos hacia atrás a la vista de un peligro. Pero claro si dices que hay que ser como el junco que te sometes al aire, pero luego siempre te levantas, pareces un cursi de primero de Tai-Chi, pero él piensa que diciendo resiliencia el público que tanto le sigue va a abrir la boca, y el virus se va a marchar corriendo de España.

Ayer murieron 130 de los nuestros y ninguno de los que se sentaban en el hemiciclo, subieran o no a la tribuna, sabían ni uno de sus nombres. Yo tampoco, por supuesto, pero lo novedoso es que ya se han perdido las formas y no se disimula. Antes, al menos, había un minuto de silencio, o un recuerdo a las víctimas en alguna de las intervenciones. Ahora, nada. Están en la batalla política. Todos. Hasta la ministra de Sanidad, que no ha dirigido la más mínima censura al País Vasco, porque son aliados del Gobierno, entró en campaña reprochando a la Comunidad de Madrid, cuyos dirigentes son el enemigo a abatir. Como siga esto así, cuando vayas al médico, igual te preguntan, antes de proceder al reconocimiento, a quién has votado, por orden de la ministra.

Si en la guerra de la Independencia, Palafox hubiera hecho lo mismo que Sánchez está haciendo en la guerra contra el virus, yo, que nací en Zaragoza, hubiera nacido en Saragosse y sería francés. Esta es la triste y desoladora conclusión que me envolvió ayer, y que me entristece, hoy".

