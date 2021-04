El dato falso sobre Madrid y el coronavirus que Gabilondo se empeña en difundir

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes (y en más ocasiones) que los datos diarios de Covid posteriormente son actualizados y que la cifra que se da en el día "no suele coincidir con la actualización que sale después". Además, ha asegurado que las posibilidades de haber fallecido en Madrid por Covid son un 54 por ciento más elevadas que en otro lugar, según concluye el Ministerio de Sanidad sobre la base los datos estadísticos.

"¡Basta ya! El riesgo de morir por covid es un 54% mayor en Madrid que en el resto de España, la libertad no puede ser dejación", aseguraba Ángel Gabilondo. Y añadía, asimismo, que "Madrid se merece un Gobierno serio. No se puede jugar a gobernar, hay que salvar vidas, evitar muertes. Madrid no puede ser pionera en Europa, como región gobernada por la ultraderecha".

Esta afirmación la ha realizado en diferentes momentos como en la entrevista del 12 de abril en TVE, en las redes sociales del partido y en un acto sobre sostenibilidad del 11 de abril.

El portal de verificación de noticias Newtral que dirige la periodista de La Sexta asegura que está información es falsa. Según cálculos de expertos con base en los datos de Sanidad del 9 de abril, en la Comunidad de Madrid ha habido un 35% más de mortalidad que en el promedio de España por la covid-19 y la letalidad entre Madrid y el promedio nacional es similar.

Saúl Ares, experto en modelos matemáticos y análisis de datos e investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, explicaba que el riesgo de fallecimiento "se puede calcular" aunque advierte: "hay que especificar muy bien qué es lo que se quiere calcular".

Asimismo, explicaba que el cálculo en cuestión se realiza dividiendo el número de fallecidos de Madrid entre la población de la región. "La probabilidad de haber muerto en Madrid es un 44% mayor frente al resto de España (sin contar a Madrid). Si comparamos con el riesgo medio de España, es decir, incluyendo a Madrid, esta cifra es del 25%".

Una premisa, por tanto, utilizada por Gabilondo en plena campaña electoral que ya ha sido desmontada por este portal y por un reputado experto.