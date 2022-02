Luis del Val: "El ministro Marlaska viene a ser algo así como el terror de los coroneles en la Guardia Civil"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la negociación del Ministerio del Interior con los presos etarras:









"El Tribunal Supremo va a estudiar si el cese del coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ordenado por el ministro de Interior se ajusta a Derecho. El ministro de Interior, Marlaska viene a ser algo así como el terror de los coroneles en la Guardia Civil. Me vienen a la memoria los ministros de Interior que tuvo Felipe González -José Barrionuevo, Juan Antonio Belloch, José Luis Corcuera, Antoni Asunción- y no me imagino a ninguno de ellos negociando con los asesinos y secuestradores, en paro por el cierre de actividades sangrientas de ETA. José Barrionuevo tuvo problemas con la Justicia, pero por todo lo contrario: porque se pasó en su afán de luchar contra ETA, y eligió un atajo que le amargó la vida.

Por cierto, en la causa contra Rafael Vera y José Barrionuevo estaba un juez que fue expulsado de la carrera por prevaricador, el novio de la actual Fiscal General de Pedro Sánchez, y que en el recurso que presentó Vera en Europa, vieron sospechas de irregularidades cometidas por ese juez, conocido en el mundo como Baltasar Garzón. Pero no nos desviemos de la deriva del actual ministro de Interior, pactando con los asesinos y secuestradores la saca de presos. Aunque, quizás, el problema no es que Marlaska no se parezca a ninguno de ellos, sino que Pedro Sánchez, El Mentiroso, se parece tanto a Felipe González como un molinillo de papel se parece a una rueda de camión, que se parecen sólo en que dan vueltas.

El problema no es de los lacayos del Presidente del Gobierno, sino de quien ha transformado un partido socialdemócrata, como el PSOE de Felipe González, en un partido social-comunista, más parecido al socialismo de 1934, 35 y 36, que a un partido socialdemócrata europeo. Y ves a socialdemócratas en activo, como Félix Lambán, en Aragón, o Fernández Vara, en Extremadura, pero con escasa voz, y que no pueden decir lo que piensan de un ministro de Interior, que ha intentado torcer el brazo de la dignidad y del cumplimiento del deber a otro coronel, Pérez de los Cobos, y que ahora aconseja que se siganhaciendo homenajes a los asesinos, pero sin llamarlos así para no complicarle la vida. Lo malo es que el social-comunismo nos está rompiendo el país y complicando nuestra vida cada día un poco más".









