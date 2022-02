Del Val: "No todos los Gobiernos de España se mantendrán con los votos de ETA y sus asesinos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las negociaciones del Ministerio del Interior con los presos de ETA:

"José Antonio Ortega Lara tenía 35 años cuando lo secuestraron. Estuvo año y medio en un zulo de tres metros y medio cuadrados, y una altura de un metro ochenta. Me he acordado de él, porque los actuales jefes del Ministerio de Interior, donde trabajó como funcionario de prisiones,negocian con quienes le secuestraron. Se habrá enterado esta mañana. Cuando preguntó por qué le habían secuestraron le explicaron que porque formaba parte del aparato represor del Estado. El aparato represor del Estado actual hace piña con la banda de asesinos y negocia la salida de los que están en prisión. Uno de los negociadores es Kubati, un tipo valiente, que asesino a una antigua compañera, Yoyes, cuando paseaba con su hijo de tres años. Kubati ha ascendido. Ya no asesina, sino que es el correividile de este Ministerio de Interior, que tiene como ministro a un antiguo juez. La información procede de la Guardia Civil, y este ministro ya no puede perseguir a nadie, ni cesar a coroneles, porque sería añadir escándalo al escándalo.

María Dolores González Catarain, alias Yoyes, pertenecía a ETA desde los 17 años. Huyó a Francia para no ser encarcelada y, luego, abandonó la banda y anduvo por Méjico. La amnistía de 1977 le permitió volver al País Vasco, pero su reinserción le escocía a ETA, y ordenaron su asesinato. Kubati, ascendido ahora a negociador, se encargó de cumplir las órdenes y matar a esta mujer que paseaba con su hijo de tres años, y segarle la vida durante las fiestas de de su pueblo.

José Antonio Ortega Lara tuvo más suerte, porque le rescató la Guardia Civil. En aquel zulo estrecho y bajo, de gran humedad, porque estaba cercano al río Deva, perdió 23 kilos de masa ósea y muscular, pero ganó una depresión que obligó a los médicos a aconsejarle que no se reincorporara al trabajo.

Quiero dar los buenos días a Ortega Lara, y a sus antiguos compañeros, que también se habrán enterado de las negociaciones que tienen sus jefes con los internos que ellos vigilan. Y que no desesperen. No creo que todos los Gobiernos de España se tengan que mantener con los votos de ETA y sus asesinos, ascendidos a políticos y hombres de paz. Y me imagino que vendrán otros gobiernos, y otros ministros de Interior, con más escrúpulos".

