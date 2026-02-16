Mourinho resuelve las dudas sobre la cláusula especial de salida que tiene con el Benfica y recuerda su marcha del Real Madrid: "Tras tres años intensos y casi violentos, irme era lo mejor"

En la previa del encuentro de repesca de la Champions League que enfrentará este martes al Benfica y al Real Madrid, el técnico portugués José Mourinho ha repasado su etapa en el club blanco. El entrenador ha recordado los detalles de su salida y ha abordado los constantes rumores sobre un posible regreso al banquillo madridista.

Una salida por decisión propia

Mourinho ha querido destacar que su marcha del Real Madrid fue una iniciativa personal y no un despido. "Debo ser de los pocos entrenadores que ha salido del Real Madrid sin ser echado", ha afirmado con rotundidad, insistiendo en que no tiene "nada que reprochar ni que envidiar" porque fue su propia elección.

El técnico luso ha asegurado que se marchó con el "alma completamente limpia" y ha desvelado la conversación que mantuvo con la directiva al comunicar su decisión: "No olvido nunca lo que me dijo el presidente y José Ángel (Sánchez), cuando yo decido marcharme, me dijeron, 'ahora viene lo bueno, ahora viene lo fácil, lo difícil está hecho'".

Cordon Press Mourinho, en el Real Madrid

En su opinión, la separación llegó en el "momento justo y ideal" tras "tres años duros, intensos, casi violentos", considerando que era lo mejor para él, para su familia y para el propio club.

El recuerdo del Estádio da Luz

Sobre el partido de este martes, ha recordado que el Estádio da Luz es para el Real Madrid "un estadio de felicidad" y "de grandes memorias". Ha hecho referencia a la derrota anterior de hace apenas tres semanas por 4-2 en la que el equipo blanco, a pesar de perder, no fue eliminado, pero ha advertido que el contexto actual es muy diferente. "No es una situación dramática, dramática sería perder ahora", ha sentenciado, ya que una derrota implicaría la eliminación directa.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Benfica celebran la victoria contra el Real Madrid.

Un 'no' rotundo a Florentino Pérez

Finalmente, ante la pregunta de si estaría dispuesto a volver a entrenar al Real Madrid y si podría decirle que no a Florentino Pérez, la respuesta de Mourinho ha sido clara y directa. El entrenador del Benfica ha contestado afirmativamente en varias ocasiones, zanjando así los rumores: "Sí, se puede".