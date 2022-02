Herrera: "Pedrito siempre está dispuesto a pagar el precio que haga falta, por repugnante que sea"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hoye es viernes, hoy es el último día de campaña en Castilla y León, en unas elecciones que nunca habían tenido tanta atención mediática como en este porque van solas, porque además son elecciones o se consideran que son elecciones inductoras, o aclaratorias, o refrendatorias de algunas situaciones. Pueden dar a entender cómo está el crédito de Sánchez, como el crédito de Casado, del propio Partido Popular, cómo el desentendimiento de los ciudadanos o al contrario, la implicación de los mismos en la abstención. El invento, hay ahora mismo una serpiente que recorre el jardín que lo que está diciendo constantemente es que el invento puede no salirle tan bien, incluso no salirle, al Partido Popular, que convocó estas elecciones anticipadas porque se maliciaba que Ciudadanos y el PSOE le pudieran hacer una moción de censura al señor Fernández Mañueco, es lo que ha defendido siempre.





Una vez convocado, luego ya se ampliaron todas las lecturas, y ya se quiso ver rampa de lanzamiento del PP o al contrario, confirmación de Pedro Sánchez y de sus políticas. En un principio, todas las impresiones es que el Partido Popular iba a ganar desahogadamente estas elecciones; luego, intervinoTezanos con el CIS para inducir el voto y; luego, algunos errores de estrategia del Partido Popular, que han valido que a estas alturas del partido, incluso cambien los pronósticos y que hayan nervios en el PP. Hombre, hasta Sánchez ha ido a hacer campaña, ya me explicarán ustedes. Es decir, a la izquierda se le están poniendo los ojos golosos con las encuestas internas que le dan el PSOE alguna opción de gobernar. ¿Dónde está la clave? Que laparticipación sea baja. Y algunos dicen, hombre, teniendo en cuenta que el electorado del PP es más mayor en edad que electorado del PSOE, pues a poco que te ayude algún factor externo, por ejemplo la lluvia, y mientras la izquierda se moviliza en pleno, eso pueda hacer que sumen Podemos, Izquierda Unida, el PSOE y un eventual Ciudadanos que puede caer mucho o puede caer poco, vaya usted a saber, o puede desaparecer. El que no va a desaparecer y el que sí va a contar, como seguramente, un éxito estos comicios es Vox, que de 1 con que consiga 5 ya es un éxito, imagínense si consigue 10, como le dan algunos. Y obliga al Partido Popular a contar con ellos para gobernar, en el caso de que le den las cifras.

Por eso es interesante todo esto, es muy significativo que Sánchez haya ido a Castilla y León. Primero, porque canceló un acto que tenía en Toledo, con el sector del queso. Para luego ir a un acto de campaña que no estaba previsto. Y es significativo porque Sánchez empezó esta campaña con el objetivo de dejarse ver lo menos posible, para no ligar su imagen a una posible derrota y, ahora, si huele un cambio, rápidamente de cabeza a los actos.

Audio





La Junta Electoral, además, no ha querido meterse las medidas electoralistas que aprobó el Consejo de Ministros la misma semana de estas elecciones y, así tantas otras cosas. Con lo cual ustedes ya lo saben, oiga, de que se presenten o no en las urnas significa: darle un empujón a Sánchez o cortarle alas Sánchez además de garantizarse uno u otro Gobierno en Castilla y León. Uno presidido por el señor Tudanca, otro presidido por Fernando Mañueco, ustedes verán lo que se juegan, lo que quieren hacer.





EL GOBIERNO, A MERCED DE ETA





En cualquier caso hay que tener, también, en cuenta algunos ejemplos del desahogo con el que vive este Gobierno y algunas noticias que se están manejando las últimas jornadas que también seguramente influyen en el voto. Por ejemplo, que hayan pillado al Gobierno, al Gobierno de España con el carrito de los presos de ETA; hay una lectura detallada del informe de 400 páginas que elaboró la Guardia Civil sobre los famosos ‘ongi etorri’, bienvenidas, a los presos de ETA y no deja lugar a dudas. El gobierno de Sánchez se implicó de hoz y coz desde antes de la pandemia, desde el comienzo de la legislatura, en ver cómo convertía al mundo de ETA en 5 votos progresistas en el Congreso de los Diputados. Yo supongo que si alguno todavía tenía dudas el informe de 400 páginas de la Guardia Civil, que lo ha hecho para el juez García Castellón, les ha despejado del todo la incógnita. El Gobierno de España se ha convertido en la Oficina de Atención a Terroristas, como hace un año fue oficina de atención a los golpistas. A unos, les indultó ya y; con los otros, está en ello, lo que pasa de otra manera. Primero, les pone un taxi para acercarles a casa; después les dar las llaves de las cárceles al PNV, más tarde deja que les hagan 100 homenajes públicos y por último, salen a la calle les buscan un pisito y cursos de jardinería para que los pobrecitos se entretengan y se integren.

Todo esto se ha sabido en la misma semana en que una comisión de parlamentarios europeos quiere que los asesinatos de ETA, con más de 300 sin resolver, sean declarados crímenes de lesa humanidad, o sea, mientras Europa quiere que la violencia etarra no pueda insultarse ni prescriban los delitos, Moncloa se convierte en una agencia de recolocación de etarras con un delegado de Marlaska, ministro del Interior, a un lado del teléfono y el asesino de 13 personas, Kubati, que está libre, gracias al trabajito que hizo el encargado de Rodríguez Zapatero en el Tribunal Europeo de acabar con la doctrina Parot, es decir, que las condenas se fundan en una en lugar de ir acumulando una detrás de otra y los beneficios sean así favorables a Kubati. Y ahí están los dos al teléfono hablando que… ‘cuelga tú cari; no, no, cuelga tú mi amor; no, tú tú; no, tú, tú, tú…’ ¿Cabe más vergüenza, más desfachatez, más asco? ¿Se pueden cruzar más líneas rojas con la dignidad, decencia, respeto a las víctimas que compadrear con Kubati? Y ahora es el tipejo que tiene Otegi, Kubati, para que los presos de ETA pidan por esa boca y él se lo traslade a Sánchez, porque de eso va todo. Sánchez en el Senado, acuérdense, dando el pésame aBildu por el suicidio de un etarra. Otegi diciendo que apoyaría a Sánchez de lo que hiciera falta para sacar a todos los terroristas de la cárcel, supongo que se entiende bien. En privado, apañaban las cosas entre los segundos de cada tribu y en público veíamos los resultados, Sánchez investido con presupuestos y el asalto a Navarra, y los amiguitos de Bildu con delitos de sangre trasladados en el Uber de Marlaska y soltados entre aplausos por Urkullu. Hemos visto muchas cosas vergonzosas de Sánchez, lo difícil es encontrar una sola decente, pero esta supera todas las demás.

Y en clave de Castilla y León, cuando vayan a votar, que al menos sepan ustedes que el contubernio de Sánchez con los Otegi, Junqueras, Iglesias, vino para quedase; y que diga lo que diga cuando hay elecciones seguirá atado para siempre a esas alianzas, no tiene otra alternativa.

El cuento de Ciudadanos me parece que no va a durar mucho y como hemos visto con esto de ETA, Pedrito siempre está dispuesto a pagar el precio que haga falta, por repugnante que sea, ustedes sabrán.

Vídeo









Audio