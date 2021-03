Luis del Val, a Irene Montero: “Dejen de hacer el ridículo y no desacrediten la digna causa del feminismo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la actitud de Irene Montero ante la prohibición de las manifestaciones del 8-M en Madrid

¡Pobre chica! Lo que debe de estar sufriendo. Despertarte por la mañana y, a los pocos segundos, saber que estás siendo criminalizada. Intento ponerme en su lugar, pero es muy difícil, porque yo soy chico y ella es chica, y, claro al ser yo chico pertenezco al dominante heteropatriarcado, mientras que ella pertenece al feminismo sufriente, según la definición de la sociedad que tiene esta chica. Bueno, sí, después de las abluciones le espera el coche oficial y el escolta, porque su marido la ha nombrado ministra, pero no dejará de sufrir sintiéndose criminalizada. Y viendo la media docena de guardias civiles que custodian su chalé, y aun sabiendo que la niñera de sus hijos es un alto cargo nombrado por ella, no por eso dejará de sufrir, porque se siente criminalizada.

¿Y quién la ha criminalizado? Franco. Nada menos que Franco. No, no, el que sacaron Del Valle de los Caídos, no, sino José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que ha prohibido, con sentido común, las manifestaciones, no una, sino varias, que estaban convocando y que iban a repetir el disparate del 8 de marzo del año pasado. Y esta chica, sin que nadie le acuse de nada, se siente criminalizada por la sensata prohibición. Es un sentimiento subjetivo, pero lo subjetivo hace sufrir, por eso ya he comenzado diciendo que está chica está sufriendo mucho. También podría tratarse de que es una insensata o de que no entiende lo que ha entendido casi todo el mundo, menos esta chica que sufre tanto.

La semana pasada, en algún periódico, recordé la anécdota de Jacinto Benavente, cuando unas señoras le visitaron para que les diera una charla en un centro cultural y, como a don Jacinto no le gustaban esas cosas, dijo que se lo tenía que pensar, porque no le gustaba hablar a tontas y a locas.

Dejen de hacer el ridículo y no desacrediten la digna causa del feminismo

Bueno, pues, recordando a nuestro premio Nobel, debemos reconocer que no se pueden abordar y tomar decisiones a tontas y a locas. ¡Ah! Y antes de que la feminista de guardia acuse a nuestro premio Nobel de Literatura de machista, recuerden que don Jacinto era homosexual, y acusar de machista a un homosexual es hacer el ridículo. Dejen de hacer el ridículo y no desacrediten la digna causa del feminismo.

