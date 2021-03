Del Val: “Imagino que el Ministerio de La Verdad Histórica describirá que Sánchez terminó con ETA el 4/3/2021"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en elacto de destrucción de armas de ETA que preside Pedro Sánchez.

No acostumbro a elogiarte, Carlos, porque se podría interpretar por servilismo turiferario, perodebo reconocer la atinada propuesta que has llevado a cabo, porque hoy es un día histórico, y los días históricos deben revestirse con la liturgia adecuada. Hoy, se escenifica el final de ETA y su derrota, gracias a Pedro Sánchez, que presidirá la destrucción de armas que les fueron siendo confiscadas durante los últimos cuarenta años a la banda de asesinos. Y tu propuesta de que sea el propio Sánchez quien conduzca la apisonadora me parece tan brillante que no alcanzo a comprender cómo no se le ha ocurrido a don Iván. ¿No quedó para la posteridad el general Espartero a lomos de un caballo? ¿Por qué no aprovechamos el día de hoy para que cuando corresponda se erija una estatua de Sánchez conduciendo una apisonadora que va machacando metralletas, pistolas, subfusiles y bombas? Un gobierno, que se muestra ávido de enterrar tópicos, no debe desaprovechar esta oportunidad de tener a Pedro Sánchez reproducido en recuerdo de este día histórico.

Me imagino que el Ministerio de La Verdad Histórica describirá que Pedro Sánchez terminó con ETA el 4 de marzo de 2021

Por ejemplo, podrías entrar a la sede del PSOE, en Ferraz, y lo primero que podrías contemplar sería un óleo reproduciendo el instante histórico en que Pedro Sánchez termina con ETA. Se podrían hacer reproducciones en resina como pisapapeles, incluso regalarlas a las escuelas, naturalmente públicas. Una vez escenificada la derrota de ETA, que dejó de asesinar hace 10 años, -pero que es hoy cuando Pedro Sánchez logra terminar con la banda- concederá al PNV que las prisiones del Estado situadas en el País Vasco pasen a ser propiedad del PNV, que va a hacer mejoras notables como instalar piscinas cubiertas y televisión de plasma en todas las habitaciones. Iba a decir celdas, pero con la transferencia seguro que serán habitaciones. Es el mismo PNV que ha dejado arruinarse las viviendas de los funcionarios de prisiones, que vivieron las navidades pasadas sin agua y sin luz, pero ahora serán sustituidos por nacionalistas de confianza. El progresismo es imparable y a la apisonadora nadie la detiene. Me imagino que el Ministerio de La Verdad Histórica describirá que Pedro Sánchez terminó con ETA el 4 de marzo de 2021. Es un día histórico. Sueño con tener un llavero en el que, como adorno, esté la brava figura de Pedro a lomos de la apisonadora.

