Luis del Val: “Hay que reconocer que el progresismo del PSOE cada día alcanza una cota más alta”

En todo el planeta, principalmente en América y Europa, se celebran las fiestas de Navidad y se felicitan. Aquí en España, Sánchez las denomina las fiestas del afecto. Si en Canadá, o en Australia, alguien dijera “felices fiestas del afecto” lo mirarían raro, pero quien ha llegado más lejos, hasta ahora, ha sido la ilustrísima señora, vicealcaldesa de Valencia, doña Sandra Gómez López, que ha decidido que estos días, según escribe (abran comillas) “sirva también para recordar lo maravillosas, importantes e increíbles que son las mujeres. Y para que recordemos, nosotras también, cuánto vale nuestro coño”. Caramba, caramba. El escrito lo acompaña de una ilustración donde el portal clásico navideño se ha transformado en una sala de partos improvisada.

Doña Sandra Gómez López se afilió a los 18 años al PSOE, pero tiene un currículo decente ejerciendo la abogacía, por lo que es difícil entender esta súbita vocación por la Ginecología. Es lo que tienen las vocaciones tardías. Doña Sandra Gómez López, de repente, descubre que existe el aparato genital, se queda maravillada, y se dedica a una exaltación que nos sorprende. Imagínense qué hubiera comentado la mismísima doña Sandra Gómez Lopez, si Plácido Domingo, perseguido por el feminismo talibán, hubiera escrito hablando de los hombres: “recordemos nosotros, también, cuánto vale nuestro miembro viril”. Ya no pedirían que no cantara, sino que lo encarcelasen de inmediato.

Doña Sandra Gómez López está muy sorprendida por la reacción de su comentario, pero es que la asociación del genital femenino con la mujer como persona pertenece al machismo más tradicional. Y ha expresado su extrañeza en las redes, pero todavía no hay testimonio de sus palabras en una grabación, porque sus labios permanecen sellados. Naturalmente me refiero a los labios del aparato bucal, porque dada la exaltación genital que vive doña Sandra, igual entiende que me refiero a los otros labios, que se encuentran en la parte exterior de la vagina, y que mi cortesía y la educación me impiden aludir. En pocos días hemos pasado de las fiestas del afecto a las fiestas de enardecimiento del coño. Hay que reconocer que el progresismo del PSOE cada día alcanza una cota más alta.