Luis del Val habla del libro de Rosa Díez

Ayer, por la tarde, me encontré con Rosa Díez en la Cervecería Alemana, de la plaza de Santa Ana. Ni habíamos quedado, ni fue una casualidad, porque media hora después, en el mismo edificio, en la sede del club Argos, presentaba su último libro, titulado “Caudillo Sánchez”. Le dije que estaba sentada en la misma mesa que solía ocupar Ava Gardner, cuando venía por Madrid. Y, enseguida, Imelda Navajo, editora de La Esfera de los Libros, preguntó por la edad, no de Ava Gardner, sino del establecimiento. Un camarero atento dijo que la cervecería fue inaugurada hace 119 años. Lo que dice la historia de la Cervecería Alemana, creo que lo ha contado Raúl Del Pozo, lo que dice el libro de Rosa Díez, de Pedro I, El Mentiroso, no es precisamente halagador.