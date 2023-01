Luis del Val habla sobre el 'feo' gesto de los violadores beneficiados por el 'sí es sí' a Irene Montero

Me produce cierta extrañeza que la ministra de Igualdad, no haya recibido ni un ramo de flores, por parte de alguno de los casi 200 delincuentes, que ya han salido a la calle o están a punto de salir, gracias a la misericordiosa ley de la ministra, que les rebaja las penas a violadores, abusadores y demás componentes del mariachi. Más aún, uno de los desagradecidos les ha dicho a sus hijos que, en cuanto salga de la cárcel -y va a ser pronto- les va a dejar huérfanos de madre, porque la va a matar. Luego dirán que la ley es mala, cuando se nota que está produciendo una mayor comunicación entre la familia… Hombre, que te diga tu padre que va a matar a tu madre, no es nada positivo, ahora comunicación nadie dirá que no existe.