Fernando Morientes pone el dedo en la clave de la cruel eliminación del Valencia en Copa: "Una semifinal de Copa le habría venido muy bien a la ilusión de esta gente"

Fernando Morientes, en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', ha analizado la eliminación del Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club. El exdelantero ha manifestado su decepción, "sobre todo, un poco más por la gente", debido a la "mucha ilusión" que había en la afición valencianista con este partido, que se resolvió de forma dolorosa en el último minuto.

Un error defensivo clave

Morientes ha señalado directamente el fallo defensivo que propició el gol de la victoria para el Athletic. Aunque ha reconocido que fue "una transición muy buena del Athletic", considera que la jugada estuvo "mal defendida finalmente". En su análisis, explica que el equipo valencianista falló al no vigilar al único jugador en posición de remate: "El único que te puede rematar ese balón es Iñaki Williams, y no lo han cerrado bien entre Tárrega y Foulquier".

La Liga como único consuelo

El colaborador de COPE ha puesto sobre la mesa el dicho de "no hay mal que por bien no venga, fuera Copa, y a centrarse en la Liga". Este argumento sugiere que la eliminación podría permitir al equipo enfocar todos sus esfuerzos en el campeonato liguero, donde la situación es delicada y está metido de lleno en la pelea por evitar el "posible descenso".

Sin embargo, Morientes ha dejado claro que este consuelo "no es suficiente". Para el exfutbolista, la oportunidad de seguir avanzando en el torneo del KO era demasiado valiosa. "Ya que estás aquí en cuartos de final, pues '''una semifinal de Copa, hubiese venido muy bien, para el ánimo de la gente'''", ha sentenciado, lamentando la pérdida de una inyección de moral para una afición que "está sufriendo mucho últimamente".