La sorpresa de Ernesto Valverde con el penalti pitado a su favor en el partido ante el Valencia: "Le pregunté al cuarto árbitro en qué área había sido"

El Athletic Club ha sellado su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse por 1-2 al Valencia en Mestalla. Tras el encuentro, el entrenador del equipo bilbaíno, Ernesto Valverde, ha analizado la victoria en una rueda de prensa marcada por su reacción ante una de las jugadas clave del partido: el penalti pitado a su favor por el VAR que luego falló Jauregizar.

Un penalti “caído del cielo”

Valverde ha confesado su total sorpresa ante la decisión arbitral. El técnico ha explicado que la revisión de la jugada le pilló completamente desprevenido, hasta el punto de no saber en qué portería se estaba señalando la infracción. "Me ha sorprendido el penalti, no sabía qué había pasado", ha admitido.

La confusión fue tal que tuvo que buscar respuestas en el banquillo: "Le estoy preguntando al cuarto árbitro en qué área ha sido, en la nuestra o en la suya, porque no sabes qué ha pasado".

EFE Danjuma y Selton disputan un balón durante el Valencia - Athletic.

Finalmente, la decisión favoreció a sus intereses, algo que Valverde describió con ironía como un "penalti que nos cae del cielo".

El fallo desde los once metros

Pese a la favorable decisión, el lanzamiento de Jauregizar fue fallado. Al ser preguntado sobre quién había decidido el lanzador, Valverde tiró de ironía.

EFE Los futbolistas del Athletic celebran el 0-1 contra el Valencia.

"Hombre, suelo tener algo que ver en lo que ocurre en el campo". Sin embargo, restó importancia al error y aludió al historial del equipo con las penas máximas. "Lo ha fallado, pues lo ha fallado. De todas maneras, teniendo en cuenta la historia que tenemos nosotros con los penaltis, puedes tirar cualquiera porque, vamos, no es que los metamos todos, desde luego", sentenció el preparador del Athletic Club.