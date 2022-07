Luis del Val: “Lo del Falcon a Nueva York es una idea brillante, creo que le ha faltado algo de programación"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el viaje de Irene Montero “y sus amigas” a Nueva York:









Reconozco que, en este programa, solemos ser muy constreñidos y avarientos en elogiar a Pedro Sánchez, pero hay algunas iniciativas suyas que resultan deslumbrantes, y que no podemos obviar. Casi me había olvidado de la excursión, pero esta mañana, al contemplar, en la sección de Álvaro Martínez, de ABC, el selfie de Irene Montero y sus amigas en Times Square, me he percatado de la gran inteligencia de Pedro I, El Mentiroso, al cederles el Falcon para que fueran a Nueva York. Hay que descubrirse, porque cumple dos objetivos: primero, no hay nada mejor para desmarxistizar a un comunista que llevarlo a la Roma Imperial del siglo XXI, donde se asienta el más genuino lodo capitalista. Y, segundo, que cediéndoles el avión presidencial comienza una etapa de reeducación gubernamental, que podríamos denominar la falconización de Podemos.