Luis del Val: "Espero que con la reforma del Código Penal podamos indultar de tanta estupidez a Pedro Sánchez"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los indultos que prepara el Gobierno para los secesionistas catalanes:









"El indulto a los golpistas catalanes -perdón, rebeldes- se está cocinando y pronto será servido. Y, al contrario de la opinión generalizada en este programa, debo confesar que a mí el argumento que sostiene el plato que nos va a servir Pedro Sánchez es muy convincente. Su tesis es que, puesto que hasta ahora nada ha resultado positivo, probemos con el indulto.

Entiendo que se abre una etapa nueva muy esperanzadora y que puede extenderse a otros ámbitos. Por ejemplo, hasta ahora ningún gobierno ha resuelto el problema con el narcotráfico. Tenemos cerca de 10.000 personas entre rejas condenadas por narcotráfico. ¿Se ha resuelto el problema? No. Pues apliquemos la doctrina Sánchez y concedamos un indulto a los narcotraficantes.

Lo mismo podríamos decir de los robos, que no cesan. ¿Ha disminuido el número de ladrones por meterlos en la cárcel? No. Pues indulto a los cerca de 16.000 ladrones que se encuentra en las prisiones españolas. Más aún, reformemos el Código Penal para que las penas por narcotráfico y por robo sean más suaves.

Tenemos un ejemplo: las penas por violencia de género cada vez son más duras y cada vez hay más violencia. Sigamos el ejemplo de lo que va a hacer Pedro Sánchez con los golpistas catalanes, y apliquémoslo a los condenados por violencia de género: indulto, a la calle, y si lo vuelven a hacer que sepan que lo más que les puede caer es una bronca. Sí, sí, es cierto. Podría suceder que la incomprensión de un alto porcentaje de españoles, provocara una ola de manifestaciones gigantescas en toda España.

Pero no hay peligro: se aplica la doctrina que la delegada del Gobierno en Ceuta le ha aplicado al líder de Vox que pidió autorización para un mitin en Ceuta: negárselo. ¿Motivos? Según la delegada, doña Salvadora, por internet aparecieron algunos mensajes de asociaciones musulmanas amenazando con que ellos, sin pedir permiso, organizarían otra manifestación, y doña Salvadora ha negado el permiso a quien ha pedido permiso por miedo a los que amenazan con no pedir permiso. ¡Qué suerte tienen en Ceuta de gozar con la prudencia de doña Salvadora! Por cierto, Vox es el partido más votado en Ceuta, pero no tiene permiso para organizar un mitin.

Espero que con la reforma del Código Penal podamos indultar de tanta estupidez a Pedro Sánchez y a doña Salvadora".









También te interesa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis del Val, sobre la España de Sánchez de 2050: "Falta la seriedad y está ausente la prospectiva"