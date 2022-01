Luis del Val: "Don Pedro no puede estar a todo y ahora está a hablar con Putin y Biden para detener la guerra"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la impaciencia que nos domina a todos los españoles:









"El problema de nuestro tiempo es la impaciencia. Yo mismo soy un impaciente que me apresuré a calificar a nuestro presidente como Pedro I, El Mentiroso, debido a ese defecto que conocemos como impaciencia.

Hay argumentos polémicos, claro, como en cualquier asunto de la vida. Hoy, por ejemplo, volverá a subir la luz, y no precisamente el precio será el de 2018, como nos aseguró el Presidente que pagaríamos en 2022. Es cierto, pero no es menos cierto que 2022, como todos los años, tiene doce meses, y todavía estamos en enero.

Los agricultores y ganaderos también tienen poca paciencia, y se manifestaron en Madrid, porque no pueden aguantar más trabajar gratis, olvidando la comprensión de Sánchez ante lo que denominó la España Vaciada. Y algo ha hecho. Por ejemplo, las ayudas al alquiler de los jóvenes sólo son posibles si se marchan a vivir a unos pueblos de menos de dos mil habitantes que es donde podrán encontrar alquileres de menos de 600 euros. Y sí, es cierto, va a subir todavía más el gasóleo, que es lo que hay que echar al tractor, pero si alquilas una vivienda en un pueblo de Soria a un joven que trabaja en Madrid, ya tienes para pagar el gasóleo.

Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia. pic.twitter.com/Spb40nMFoZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2022





Somos impacientes, pero don Pedro se ocupa de todo. En los tres meses que duró la erupción del volcán de La Palma, se desplazó, creo que en siete u ocho ocasiones, y allí dijo y repitió que el Gobierno no iba a olvidar a ningún damnificado. Todavía no ha llegado ni una ayuda, pero no caigamos en la impaciencia. La misma impaciencia que tienen los autónomos, a los que tanto se les ha ensalzado, porque les van a subir los impuestos, pero me imagino que será por su bien, porque don Pedro no hace nada que no sea por nuestro bien. O la de las empresas, porque de los 24.000 millones de euros que han llegado desde Europa, se dice que sólo se han gestionado el 7%, y que ni en Moncloa saben por dónde andan los 22.320 millones de euros restantes. Y, claro, salta la impaciencia, nuestro vicio, pero es que don Pedro no puede estar en todo, porque ahora pasa el tiempo hablando con Putin y Biden para detener la guerra de Ucrania. Parece que se ve en una fotografía. Y no creo que esté hablando con el sastre. Pero nos mata la impaciencia. A mí, desde luego, me destroza".

