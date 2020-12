Luis del Val: “Lo del sindicalismo sanitario español es una esquizofrenia colectiva"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la inauguración del Hospital Isabel Cendal de Madrid:

"Lo ha señalado esta mañana, con sensibilidad periodística, nuestro compañero José Antonio Araquistáin: es la primera vez que la inauguración de un hospital viene en las portadas de todos los periódicos nacionales. Con la imagen de un puñado de sindicalistas sanitarios protestando, no porque se cierre un hospital, sino porque se abra, el genial Luis García Berlanga habría rodado una película titulada “¡Todos al hospital!”.

Debemos reconocer que la vida del sindicalista sanitario español es muy dura. En el resto de Europa, que el hospital sea público o privado no les causa ningún trastorno, pero el sindicalista español, mucho más concienciado, está condenado a levantarse todas las mañanas y darse cuenta de que hay empresas de medicina privada. Y se enfada. Que nada más levantarte te tengas que enfadar es una manera de vivir muy molesta. No sé, es como si los compañeros que trabajan en RTVE o en algunas de las emisoras autonómicas, nada más despertarse, sintieran un disgusto inevitable porque, además de los medios de comunicación privados, existe la COPE, El País, Antena 3 TV, ABC, etcétera, y, de vez en cuando, no pudiendo aguantar su propia irritación, salieran a manifestarse, pancarta en mano, por lo que considerarían un ataque al monopolio estatal. Y ya, en el paroxismo de la contradicción, Luis García Berlanga habría rodado con su peculiar sentido del humor esa secuencia, donde los eternos reclamadores de más sanidad pública y menos privada, protestaran por la inauguración de un hospital… público, público, no privado. Vamos si llega a ser un hospital privado hay heridos, seguro.

No es extraño que el ministro de Sanidad, cansado de inaugurar hospitales públicos todos los días, no haya asistido. Asimismo, será una grosería para Madrid, pero es un alivio para el sindicalista sanitario, porque tendrían delante al ministro responsable de que hayan muerto en España y se hayan contagiado más médicos, enfermeros y auxiliares que en ningún otro país de la Unión Europea por no disponer de material protector adecuado. Además, el ministro debe de estar buscando a los componentes del Comité de Expertos, que le ha exigido, exigido, el Comité de Transparencia, y que la “adolescenta portavoza” del Gobierno, María Jesús Montero, lo ha denominado petición. No es una petición, es una exigencia. Y lo del sindicalismo sanitario español, protestando porque se ha construido un hospital para la pandemia, es una esquizofrenia colectiva".

