Gerente del hospital Isabel Zendal: "Venimos con el espíritu de IFEMA para ayudar al resto de hospitales"

Fernando Prados, gerente del hospital de pandemias Isabel Zendal, ha explicado en ‘El Cascabel’ el funcionamiento del primer hospital de emergencias de uso permanente de estas dimensiones, cuyo objetivo principal será descongestionar al resto de los centros de la región para que retomen su actividad habitual no covid.

“Nos hemos propuesto colaborar con el sistema sanitario madrileño. Vimos en la primera ola y pusimos en marcha IFEMA porque se saturaban los hospitales, no es solo que no se puedan atender a los pacientes, es que se modifican los circuitos, las formas de trabajar… Esa saturación hace que todo sea mucho más complicado, no hay recursos y no se da la calidad asistencial que necesita el paciente”, ha asegurado el gerente Prados.

“Con IFEMA conseguimos hacer que todo el excedente de pacientes fuera tratado con la misma calidad y que pudieran trabajar esos hospitales con el mismo nivel de calidad. Es lo que pretendemos con el Hospital de emergencias Isabel Zendal. Que cuando haya un alto número de pacientes, sean tratados con los mismos sistemas, los mismos profesionales, medios y procedimientos que en otros hospitales”.

Fernando Prados explica que “la Comunidad de Madrid siempre ha atendido pacientes de otras comunidades autónomas. Madrid está abierto a colaborar y ayudar al resto de España. Se ha construido con la filosofía de poder adaptarse a las necesidades del sistema”.

"Este no será un hospital más, sino uno que permitirá que el resto, los otros 34, puedan trabajar bien"

Además, ha aprovechado para insistir en la velocidad con la que se ha construido el complejo: “Los últimos hospitales que se han inaugurado en toda España han tenido procesos de años. Construir un hospital no es fácil. En este caso veníamos con el espíritu de IFEMA, de hacer algo muy rápido, que estuviera preparado para atender una pandemia. Ahora no se iba a poder llevar a cabo otro IFEMA, ya hay actividad allí. Este no será un hospital más, sino uno que permitirá que el resto, los otros 34, puedan trabajar bien. Cuando desarrollamos el trabajo en IFEMA, pudimos ver que trabajaban bien el resto de hospitales”.

En cuanto a las capacidades del hospital, su gerente ha desvelado algunas unidades que no tienen disponibles, como los quirófanos, pero asegura que “tenemos unidades donde se pueden hacer intervenciones quirúrgicas que se hicieron también en IFEMA y no tenía la estructura del Isabel Zendal. Eso no significa que en este hospital no se pueda hacer, podemos montar cualquier tipo de estructura que sea necesaria. Tenemos dos pabellones vestidos y montados para covid”.

Sobre el personal que trabajará en el centro, Prados añade que “el hospital Isabel Zendal no puede tener personal propio porque no tiene actividad todavía. Va a ser un centro monográfico que va a atender específicamente algo que va a dar la posibilidad de que los hospitales funcionen bien o desarrollen su actividad adecuadamente. Queremos que los pacientes que sean atendidos aquí sean los mismos especialistas que trabajan diariamente en los hospitales, no tendría sentido tener una plantilla específica, sino que solicitaremos a los especialistas que vengan aquí a trabajar.

Por último, con respecto a la ausencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la inauguración del hospital, Fernando Prados ha asegurado que “perderse la posibilidad de ver el hospital en estos días es mala decisión, cuando haya pacientes será más complicado. Estamos para dar soluciones, no para dar problemas. Estamos para colaborar en atención sanitaria en la Comunidad de Madrid. Todas las protestas que nos llegan, los comentarios, son para mejorar y lucharemos por conseguirlo”.