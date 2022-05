Luis del Val: “Cuesta imaginarme a mi nieta de 16 años caminando en solitario hacia un hospital para abortar"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la nueva Ley del aborto aprobada por la ministra Irene Montero:

















De las cinco nietas que han venido a recordarnos a mi mujer y a mí, que la vida no es un misterio, sino un continuado prodigio, la mayor tiene 16 años. Y me cuesta mucho imaginármela, caminando en solitario hacia un hospital para que le practiquen un aborto, sin haber hablado antes con su padre, que es mi yerno, sin haber tenido una larga conversación de las que mantiene con su madre, que es mi hija. Y todavía me cuesta más imaginarme que un médico, sin hablar con la niña de 16 años, siendo consciente de que sus padres no saben nada, le practique un aborto. Y no por el viejo argumento de que es raro que alguien estudie Medicina con la vocación de practicar abortos, sino porque el doctor, la doctora, han tenido 16 años, y puede que tengan una hija de la misma edad que mi nieta.