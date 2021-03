Del Val, sobre la Ley de Eutanasia: “El Congreso puede cristalizar un atropello a los derechos médicos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el registro de médicos que se van a negar a aplicar la Ley de Eutanasia:

"No hace tantos meses les aplaudíamos desde ventanas y balcones, pero como su abnegado sacrificio se convirtió en una rutina, lo dejamos. No soportamos la rutina. El Gobierno, al parecer, tampoco, y en el nuevo proyecto de Ley de la Eutanasiaincorpora algo digno de las dictaduras más estrictas: un registro de médicos malos. Hombre, no lo llaman así, porque los aspirantes a dictadores no son tontos, pero el médico que quiera ser estricto con su juramento hipocrático, y se niegue a aplicar la eutanasia a un enfermo, tendrá que inscribirse en el Registro de Médicos Malos o contrarios al Gobierno, que disimuladamente se denominará Registro de Médicos Objetores de Conciencia.

El Gobierno social-comunista, apoyado por el secesionismo y, ahora por Inés Arrimadas, tiene un gran sentido del humor, del humor negro, para sacar adelante una Ley de Eutanasia, cuando llevamos, en un año, cien mil cadáveres debidos a la pandemia. Es algo así, como si en la Edad Media, en lo más terrible de una peste, un consejo regio se hubiera puesto a reglamentar sobre la pena de muerte.

Pero lo importante, lo fundamental, no es el humor negro del Gobierno, o su falta de sentido de la estética, sino esa intromisión en el pensamiento del médico, que, como todo ciudadano español, tiene derecho a su intimidad, y a no tener que dar explicaciones sobre su manera de pensar. Y, lo más peligroso, es que, a través de ese Registro de Médicos -que en la Dictadura de Franco se hubiera denominado lista de Médicos desafectos al Régimen- se esconde la posible represalia de una Administración estatal o autonómica. En el Congreso de los Diputados puede cristalizar un atropello a los derechos médicos sin precedente en ningún otro país. Ya está mal que hayan desoído a los Colegios de Médicos o no les hayan preguntado, pero confeccionar un registro que puede suponer un obstáculo para su promoción profesional me parece una coerción tan grosera, un atropello tan indigno, una coacción tan brutal que no creo que deje a los médicos impávidos. No creo que permitan este abuso, porque mañana les pueden preguntar a quien votan. El Congreso de los Diputados todavía puede detener este ultraje sin precedentes".

