Del Val: "Poco a poco, las piezas encajan"

Creo que en España tendemos al aspaviento y a creer que un montoncito de arena es una duna. Porque, vamos a ver: ¿quién de ustedes no se ha acercado a Barajas, un jueves cualquiera, a las tres de la madrugada, para saludar a un amigo y, en lugar de esperarlo en la terminal, no se ha ido hasta el avión recién aterrizado? Bueno, yo, no, pero estoy convencido de que el ministro Ábalos lo hace, puede que no todos los jueves, pero seguro que todos los meses. ¿Qué estaba en el avión la vicepresidenta de la corrupta tiranía de Venezuela? Bueno, pues el ministro Ábalos le daría la mano, porque es muy cumplido, pero me jugaría una cáscara de naranja a que no hubo nada más. Por cierto, Jesús Cacho, director de Voz Pópuli, gracias, porque teníamos datos de lo que sabes de barcos, pero ignorábamos tus conocimientos de aviones y vuelos nocturnos.

Poco a poco, encajan todos los datos, y me acuerdo de una anécdota, de dos diputados del PRI de Méjico, uno veterano y otro recién estrenado, que asistía a su primera sesión parlamentaria. Tras el primer debate, se sometió a votación si se aprobaba un presupuesto para mejorar las escuelas, y el recién estrenado le preguntó que, claro, votarían afirmativamente, pero el viejo le dijo que había que votar en contra. A continuación, se debatió las mejoras en las cárceles de Méjico, y el nuevo le preguntó al viejo que también habría que votar en contra, pero el experimentado diputado le explicó que no, que había que votar afirmativamente. Al terminar la sesión, el recién estrenado diputado le preguntó al veterano porqué habían votado en contra de las mejoras de las escuelas y, en cambio, habían votado a favor de la mejora de las cárceles. Entonces, el viejo diputado, se detuvo, miró al inocente con la expresión severa, que se reserva para quienes no entienden lo más fundamental, y le preguntó a su vez: “¿Tú crees que alguna vez, en tu vida, vas a volver a la escuela?”

Poco a poco, las piezas encajan. Estábamos confundidos. Creíamos que la urgente reforma del Código Penal era una maniobra, cuyo objetivo exclusivo era rebajar las penas de los autores del intento de golpe de Estado, pero su alcance es mucho mayor. En realidad, no es algo que favorezca sólo a los secesionistas, sino que podría favorecer, también, a los actuales miembros del gobierno, ninguno de los cuales va a volver a la escuela. Porque, claro, se empieza con entrevistas nocturnas a bordo de un avión con una vicepresidenta que tiene prohibida la entrada en cualquier país de la Unión Europea; o en enviar GEOS a la embajada de Méjico en Bolivia, con oscuros propósitos, o mantener entrevistas con inhabilitados, o en nombrar Fiscal General del Estado a una persona que, ante el escándalo de la prostitución de menores en Baleares, todavía no ha dicho esta Fiscalía es mía, y cualquiera sabe dónde vamos a acabar. Desde luego, ese no es el camino de la escuela.