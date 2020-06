Del Val: "Para poder convencer, hay que creer primero en lo que se defiende"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en el enredo del vicepresidente segundo Pablo Iglesias con la Fiscalía:

"Me imagino el mal día que van a pasar hoy el Fiscal Jefe Anticorrupción, Don Alejandro Luzón, y el fiscal del caso Villarejo, don Ignacio Stampa.

Don Ignacio llegó a la Fiscalía Anticorrupción en 2016, procedente de Lanzarote, donde había pasado 14 años vigilando el medio ambiente. Menos mal que con el aire que sopla en Lanzarote, el medio ambiente es bastante sano, y pasó de vigilar el aire que respiran los isleños a la Fiscalía Anticorrupción, donde la pestilencia suele ser más intensa que la de los vertederos. Su plaza provisional era para un año, pero se prorrogó dos veces y parece que la ex ministra de Justicia de Sánchez y hoy fiscal general del Estado, doña Dolores Delgado García, quiere proporcionarle la plaza definitivamente.

Me imagino que, dentro de unas horas, el Fiscal Jefe Anticorrupción, don Alejandro Luzón, reaccionará de alguna manera ante las graves acusaciones que han recaído sobre el fiscal don Ignacio Stampa, y que éste andará ocupado preparando una querella contra nuestra compañera, la locutora de Radio Las Palmas, María Montero, que fue una de las primeras que informó, públicamente, de que la abogada de Podemos, Marta Flor, y el fiscal mantenían una relación íntima. Todo esto no tendría ninguna importancia, porque tanto la abogada como el fiscal son mayores de edad, y ella tiene derecho a volver borracha y sola a casa, como reivindica la ministra vicaria de Unidas Podemas, o serena y acompañada de un fiscal. Las cosas se complican porque esta relación también dice conocerla José Manuel Calvente, abogado, y encargado de Protección de Datos de Unidos Podemos o Unidas Podemas. Marta Flor acusa a Calvente, no de decir mentiras, sino de acoso sexual, y Calvente es expulsado del Partido. Por si fuera poco, en el caso Villarejo interviene el bufete de Baltasor Garzón, gran amigo de la Fiscal General, y que también conoce a Villarejo por haber estado comiendo con él.

"Esto no es la banda sonora de un programa de alcobas y dormitorios"

No, no se confunda, esto no es la banda sonora de un programa de alcobas y dormitorios de la tele, esto es el programa de Carlos Herrera, pero la realidad viene así.

Y nada tendría importancia de no ser porque El Confidencial publica los mensajes de Marta Flor, donde parece colegirse que el fiscal don Ignacio Stampa, le filtra a su supuesta amiga íntima, lo que va a hacer y dejar hacer. Y esto ya es grave, y don Ignacio Stampa debe querellarse contra todos los medios informativos que nos hemos hecho de algo que no está probado, excepto El País que, con una exquisita discreción, no ha querido enterarse de lo que hoy puede leerse en El Mundo, ABC y La Razón.

Yo quiero creer a don Ignacio Stampa, porque cuando fue invitado a los debates de la Liga Universitaria escribió: “La búsqueda de la verdad que constituye la guía de mi labor profesional se asienta, además, en algunos de los valores de la Liga, como el respeto y el análisis de los argumentos de las partes y en que, para poder convencer, hay que creer primero en lo que se defiende para, después, transmitirlo con elocuencia y, por qué no, con pasión.

Después de estas palabras o don Ignacio Stampa tiene razón o en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía General del Estado abundan los sinvergüenzas y sus cómplices".