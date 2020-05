Del Val: "Los muertos siguen contando como si fueran clavos de una ferretería"

El Gobierno está volcado en la lucha contra la pandemia, y no regatea esfuerzos. La purga en la Guardia Civil continúa, y el desprestigiado Ministro de Interior está dispuesto a ordenar el cese de quien haga falta para que el coronavirus retroceda. Ya verás cuando el desprestigiado ministro de Interior comience a cambiar comandantes de puesto de la Guardia Civil, que en las localidades más pequeñas están desempeñadas por un cabo. Vamos, cuando comience la campaña de remoción, del coronavirus no va a quedar ni rastro. Bueno, está el rastro de los muertos, que se siguen contando como si fueran clavos de ferretería, y que según el método Fernando Simón consiste en que para contar un rebaño de ovejas suma las patas, luego divide para cuatro, y se arma un lío. Pero lo que es seguro es que saldremos más fuertes. José Montilla puede corroborarlo, porque el ex ministro y ex presidente de la Generalitat ha sido colocado por el Gobierno en el Consejo de Administración de Enagás, por una nómina de unos 13.000 euros mensuales. No son mucho 13.000 euros mensuales, pero Montilla me imagino que sigue cobrando la paga de ex presidente de la Generalitat, que, por cierto, como también la Generalitat está volcada en la lucha contra el coronavirus, incrementó la paga hace unos días, y es que, se incrementa la paga de los expresidentes de la Generalitat, y en los hospitales se nota enseguida como el virus retrocede. Enhorabuena, también al ex ministro socialista José Blanco, que podrá seguir luchando contra la pandemia por 160.000 euros anuales, y a otro amigo de Pablo Iglesias que también ha sido premiado.

Los que no se sabe si saldrán fortalecidos son los trabajadores de Nissan. Hace unos meses Pedro Sánchez aseguró que estaba en ello, que tranquilos, y ya se sabe que Pedro Sánchez no miente nunca.

En esa lucha contra la pandemia a la que está entregado el desprestigiado ministro de Interior, se ha añadido la Abogacía del Estado, que con objeto de paliar los efectos de la enfermedad ha logrado hacerse con el informe pedido por la juez a la Guardia Civil, y han emprendido una serie de acusaciones a la juez. Cuando está juez pidió informes sobre Cristina Cifuentes, y a raíz de su imputación tuvo que dimitir, a la abogacía del Estado le debió parecer bien, pero ahora, sobre la base de un informe que le han robado a la juez, o han sobornado a alguien para obtenerlo -y en la que podría resultar investigado un amigo de Pedro Sánchez- la Abogacía del Estado pretende atacar la independencia judicial, naturalmente por órdenes del Gobierno y para luchar contra el coronavirus, porque a este gobierno, como se puede comprobar, desde el desastre de la manifestación de las reinas de las adolescentas, sólo se preocupa de la lucha contra el coronavirus.

Por cierto el desprestigiado ministro de Interior ha ordenado a los agentes del orden, que a los multados por saltarse las normas, por ejemplo, no llevar la mascarilla, si no reciben la multa con resignación, se les imponga una sanción de dos mil euros. Hombre, si tienes la paga de consejero de Enagás, aun puedes llegar a final de mes, pero a un trabajador de Nissan en paro, encima, pedirle resignación, parece digno de este ministro de Interior.