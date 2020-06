Del Val: "Doña Dolores, es la sirvienta con delantal y cofia que Sánchez ha puesto en la Fiscalía General"

Ayer, fue un mal día para la Fiscal Geaneral del Estado, doña Dolores Delgado García. Porque si lo de desarchivar lo del Rey Juan Carlos se hubiera sabido, ayer, lunes; lo de pedir el archivamiento de la causa sobre el Delegado del Gobierno de Madrid, mañana, miércoles, y hubiera dejado para el viernes lo de Trapero -que se pasan un poco rebajándole la pena inicial y en lugar de pedir una simple inhabilitación igual le proponen para la Gran Cruz de Sant Jordi- pues, mira, hubiera pasado todo más inadvertido, sobre todo lo de Trapero, porque los viernes nos pillan con poco ánimo para discurrir. Pero es que algún enemigo debe tener doña Dolores Delgado García porque soltar las tres decisiones, a la vez, el mismo día, mucha gente de este país, que es maliciosa y mal pensada, igual creyó que que doña Dolores es la sirvienta que ha puesto Sánchez, con delantal y cofia, en la Fiscalía General del Estado, creencia avalada por aquella chulesca pregunta que el presidente del Gobierno le soltó en televisión a su entrevistador:”¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Pues eso”, y que tanto indignó a los fiscales al convertirlos a todos en botones a las órdenes de Sánchez.

Y conste que a mí me parece bien que se investigue y se juzgue al Rey, si existen indicios, como a cualquier otro hijo de vecino. Lo que sucede es que el origen del indicios está en una persona con la que comía a menudo Doña Dolores, cuando la llevaba su gran amigo Baltasar Garzón. Esa persona, que entonces era comisario de policía, hoy es un delincuente, y Baltasar Garzón, que entonces era juez, fue apeado de la carrera judicial por sus propios compañeros. Hasta aquí nada que reprochar, excepto que doña Dolores Delgado, no se juntaba con buenas compañías. Pero lo que llama la atención es que los indicios parten de una grabación del delincuente que le hizo a la que llaman empresaria Corinna. En la grabación la entonces amiga del Rey le dice que ha habido comisiones. Y no pongo en duda que hubiera comisiones. Cualquier gran empresa estadounidense, francesa, alemana o española sabe que para lograr un contrato en Arabia Saudí hay que repartir comisiones y mordidas, o te quedas sin contrato. Pasa en Arabia Saudí, pasa en Venezuela y sucede en cualquier dictadura. Lo que no se dice en la grabación del delincuente con la empresaria es que esa comisión fuera a los bolsillos del Rey. Le denomino a doña Corinna empresaria, porque así la denomina la Fiscalía, así que a partir de ahora cuando me refiera a Madame Pompadour, escribiré la gran empresaria del siglo XVIII Madame Pompadour.

Doña Dolores desarchiva la investigación sobre el Rey a través de las grabaciones de un delincuente conocido por ella y, el mismo día, ordena archivar la causa seguida contra el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, amigo de doña Dolores, y amigo también del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ¡Viva el ocho de marzo! Ese ordenamiento de archivo coincide con un informe forense demoledor, donde se sanciona que el 8-m fue un disparate. Casualmente el forense no es amigo, ni conocido, ni compañero de comidas de la Fiscal General del Estado, pero en la Fiscalía General del Estado parece que se presta más atención a las grabaciones de un delincuente conocido de doña Dolores que al criterio de un científico. Mal día el de ayer para el prestigio de doña Dolores.