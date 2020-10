Del Val: "El Congreso va a dar un paso más hacia el absolutismo gubernamental ¡Vivan las cadenas!"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en el presidente del Gobierno "con aspiraciones absolutistas":

"Me imagino que, hoy, en el Congreso, tras triunfar el desprecio a nuestras leyes, y abrogar el artículo que exige que la prórroga del Estado de Alarma sea aprobada por el Congreso de los Diputados, cada quince días, y pasar a que se puedan imponer seis meses, sin ninguna explicación, alguien de los que han votado a favor grite “¡Vivan las cadenas!” como empezó a gritarse en Sevilla, al imponerse el absolutismo de Fernando VII. Aún se hizo algo más. A la entrada de Fernando VII, en Madrid, los absolutistas desengancharon los caballos de la carroza real, y un puñado de ellos, se pusieron los arneses para hacer de mulas y burros, tirando ellos mismos, como buenos bueyes absolutistas.

No veo yo a Adriana Lastra y a Rafael Simancas, decirle al chófer de Pedro Sánchez, que no encienda el motor y, ayudados de cables de arrastre tirar del coche del presidente y pasearlo por la Carrera de San Jerónimo, porque todavía no hemos llegado a tanto.

¿Qué lumbreras han dictaminado que la solución sean seis meses de alarma?

A lo que sí hemos llegado es a una cosa rara, que no es Estado de Alarma, ni estado de Excepción, sino más bien un Estado Excepcional. En un alarde de generosidad, el presidente del Gobierno con aspiraciones absolutistas, ha concedido la gracia presidencial de que acudirá al Congreso para decir algo ¡dentro de cuatro meses, en el mes de marzo! ¡Qué sacrificio! Porque octubre ya está finiquitado, noviembre, como no podemos honrar a los muertos, se pasa enseguida, diciembre será más rápido, porque no vamos ni a poner el Belén, y es que entre el Ángel, la Virgen, el Niño, San José y los Tres Reyes Magos suman siete, e igual sube la Policía y clausura el belén por ser más de seis.

Luego, viene enero, el mes de las rebajas y, después febrero, que sólo tiene 28 día, o sea que hay que reconocer la generosidad del presidente en comparecer marzo, que ya está a la vuelta de la esquina.

Y no sabemos qué expertos, qué científicos, qué lumbreras han dictaminado que la solución sean seis meses de alarma. ¿Y por qué seis meses y no nueve, o un año o cuarenta y cinco días? Se trata de un secreto. Como lo eran los del Comité de Expertos que nunca existió. Como los gastos del presidente en Doñana. La Transparencia alcanza a lo que se gasta en comidas en la Casa Real, pero no afecta al Presidente. Y hoy se dará un paso más haciael absolutismo gubernamental¡Vivan las cadenas!".

