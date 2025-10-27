Petón advierte de las serias consecuencias que puede tener para el Atlético de Madrid una derrota más: "Le inutiliza para LaLiga"

Para Petón, el Atlético de Madrid está a una derrota de quedar fuera de toda pelea factible por LaLiga.

A la altura de la jornada 10 de LaLiga en Primera División, el comentarista de los partidos del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, fue muy prudente a la hora de evaluar los daños a los que se expone el equipo de Diego Simeone en caso de no salir triunfante de su visita al estadio provisional del Betis: "Me parece que es un partido muchísimo, no mucho, muchísimo más importante de lo que parece. Si el Atlético de Madrid pierde en La Cartuja, me parece que la fuerza abrumadora de tanto fracaso fuera de casa le inutiliza ante el campeonato".

La otra cara sería la de la victoria, que le permitiría al Atlético de Madrid estar más tranquilo a estas alturas de la temporada: "Si gana es todo lo contrario. Se dice que no hay finales a estas alturas... Pero no: hay partidos mucho más importantes y este es un partido mucho más importante", sentenció Petón.

GONZALO MIRÓ Y LAS EXPECTATIVAS DEL ATLÉTICO DE MADRID

En el otro lado de la mesa de Tiempo de Juego, durante el Betis - Atlético de Madrid estaba situado un Gonzalo Miró que queda a la espera de saber qué versión se ve del club rojiblanco.

Al hilo de la opinión de Petón, Miró dijo que el partido de La Cartuja de este lunes "no sé si es tan importante. Creo que es en función de las expectativas que tenga cada uno con el equipo, supongo", reflexionó.

"Sí es verdad que el Atleti, fuera de casa, está mostrando una cara muy por debajo de las posibilidades que debería plantear un equipo como este", dijo Miró que calificó el partido como "una importante piedra de toque "porque es el Betis no es 'moco' de pavo y hay que ver si es tan valiente como lo suele ser en el Metropolitano", opinó dadas las carencias del equipo rojiblanco lejos del Metropolitano.