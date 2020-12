Del Val:"El Gobierno social-comunista deja en la ruina a los autónomos y da más subvenciones a los sindicatos"

Luis del Valdirige el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" hacia dos objetivos: los soldados que vigilan la paz en el mundo y Bruselas que ha puesto nota a la sanidad de Europa:

"Dos miradas al exterior. Y es que casi todo lo que ocurre en el exterior, influye en nuestras vidas. Mi primera mirada es hacia la Unión Europea, porque, a las mismas horas en que los sindicalistas partidarios de la sanidad pública protestaban porque un gobierno autonómico conservador se atrevía a inaugurar un hospital público, a las mismas horas, la Comisión Europea que califica la calidad de la sanidad en las regiones de la Unión, considera que la primera más Competitiva es Estocolmo y la segunda es Madrid. Las regiones analizadas son 263 lo que quiere decir que detrás de Madrid quedan 261, entre ellas las del resto de España. Esto podría inundar de melancolía al buen sindicalista de la pancarta y el silbato, pero con objeto de que no decaiga la fiesta, el Gobierno social-comunista, que le niega ayuda al 20% de los autónomos que la solicitan, tras quedar en la ruina, ha aumentado en cinco millones de euros más la subvención a los sindicatos para que no les baje la moral, y nadie se quede atrás. Será por dinero. Por cierto, no hace mucho, en un coloquio, un delicado contertulio, cuando hablé de gobierno social-comunista, me llamó facha, así que Pablo Iglesias que denomina al gobierno del que es vicepresidente social-comunista, se ha debido volver facha, qué vueltas da el mundo.

"Los soldados que garantizan la libertad pasarán la Nochebuena lejos de sus familias"

Y el otro punto es que el hombre fuerte de Biden, el que se ocupará de la política exterior de Estados Unidos en materia militar, ya ha tenido contactos con la OTAN. Donald Trump hizo algo positivo en su deseo analfabeto de liquidar la OTAN, y es recordarles a los comodones líderes europeos, que Estados Unidos no podía ser el que siempre pusiera los muertos y el dinero. Porque, a la postre, la libertad, el discutir cuántos nos reunimos y cómo en la cena de navidad, depende de un Ejército que vela porque podamos hacer planes, y eso cuesta dinero, como cuesta dinero la Policía, pero si no existiera se multiplicarían los robos y los atracos. Ahora se entiende el amor de Putin a Donald Trump, porque una OTAN en ruinas es invadir hoy Crimea, mañana Ucrania y pasado lo que me apetezca. Por cierto, algunos de esos soldados que garantizan nuestra libertad, pasarán la Nochebuena lejos de la familia, en otro país, para que nosotros podamos celebrarla en paz".

