Casandra, víctima de violencia, sobre las pulseras: "¿Sabes lo que son 120 y pico quebrantamientos en un fin de semana, el hostigamiento que eso supone, el estrés y la tortura mental?"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se vio obligada este miércoles a agachar la cabeza y recibir todo un aluvión de reproches sobre el fiasco de las pulseras antimaltrato. Un sistema que debía proteger a las víctimas y que ha acabado mostrando un doble fallo: por un lado, el error en el volcado de datos que dejó en el aire la localización de los agresores, provocando sobreseimientos y absoluciones. Por otro, los fallos técnicos de los propios dispositivos, que han puesto en entredicho la eficacia de un sistema pensado para garantizar la seguridad de mujeres amenazadas.

Porque detrás de las cifras hay vidas que siguen marcadas por el miedo. Una mujer que sufre amenazas constantes por parte de su expareja nunca logra sentirse del todo a salvo, ni siquiera cuando ese agresor lleva una pulsera que, supuestamente, avisa si se acerca.

El temor no desaparece y contar esa experiencia en público siempre resulta complicado. Por eso tiene un valor especial el testimonio de Casandra, quien este miércoles en Herrera en COPE ha decidido relatar a Jorge Bustos cómo es vivir bajo esa amenaza permanente.

"NOS TUVIMOS QUE ESTAMPAR EN LA AUTOVÍA PORQUE NOS DEJÓ SIN FRENOS"

El relato de Casandra es de esos que ponen los pelos de punta y que, difícilmente, puedes sacarte de dentro. Ha confesado que es víctima de violencia desde 2010, cuando solo tenía 15 años, pero la condena no salió hasta el año 2015. Todo ello a raíz "de lo de Ana y Olivia, las niñas de Tenerife", cuando hubo "más presión mediática" y se instauraron las pulseras.

A su expareja se la tuvieron que poner "después de cortarme los frenos del coche y tenernos que estampar en la autovía porque nos dejó sin frenos, y le pusieron la pulsera". Lo que debería haber sido un objeto que le hubiera dado protección... acabó siendo una pesadilla. "En un fin de semana hubo 120 y pico quebrantamientos que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con las pulseras".

Casandra ha hablado de esta situación como "desprotección absoluta" y ha asegurado que está aterrada, porque le condiciona "hasta para poder llevar a los niños" del colegio". Ha apuntado que su expareja "utiliza este desfase" que se está viviendo con las pulseras para hacer lo que le da la gana y saber que va a estar impune legalmente, porque él quebranta y tiene ese límite de dos minutos que, si no los excede, a nivel legal no va a tener ninguna repercusión".

Adrian Irago Varios agentes de la Guardia Civil, imagen de archivo

De hecho, la canaria ha denunciado que no solo se aprovechaba de estos fallos en las pulseras, sino que lo sigue haciendo. "Hasta anoche me llamaron de madrugada a las 3, las 4 y las 5, y así todos los días", ha dicho. La joven ha puesto en valor el trabajo de los jueces, a quienes no culpa de los fallos de las pulseras porque "no dependen" de ellos.

"Yo no imaginaba que yo iba a llegar a los 30 años porque él decía que él me iba a quitar de este mundo. Y hasta que no lo consiguiera, no iba a estar tranquilo. O matar a mis niños y después matarme a mí para que me muera sufriendo. Y yo sé que algún día va a ejecutar su obra porque le están dando todas las herramientas", ha asegurado la víctima.

la desprotección de las víctimas

Casandra ha contado que se ha visto obligada a modificar su rutina y que no puede salir de casa "porque en cualquier momento puede aparecer". Y en este escenario de desprotección y mucho miedo, la canaria ha dicho que tiene que ir detrás de su abogado.

"Es duro lo que voy a decir, pero llevo todos estos años labrándome mi propia seguridad", ha confesado entre lágrimas.

Agencias Agentes de la Policía Nacional

"Es durísimo la desprotección que tenemos y labrarme mi propia seguridad... estamos super desprotegidos. Ellos siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Tú sabes lo que son 120 y pico quebrantamientos en un fin de semana, el hostigamiento que eso supone y el estrés y la tortura mental?", ha preguntado.

También ha aprovechado para denunciar que "se van muchos millones en Igualdad y estamos totalmente desprotegidas". Así las cosas, también ha querido denunciar la reacción de la ministra Ana Redondo: "Me parece lamentable y cínica; sabe que a ella no le va a pasar nada, que nos pasa a nosotras, por eso tiene la crueldad de decir que está todo correcto".