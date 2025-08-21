Alfonso Rueda, en COPE: "Sánchez me dijo que todo lo que pedimos se nos dio y siento decir que no es verdad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de OurenseXUNTA DE GALICIA / Europa Press16/8/2025

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda ha denunciado en Herrera en COPE no haber podido contar con los medios solicitados por su administración para la extinción de los fuegos que asolan la región. “Siento decir que lo que pedimos no se nos dio y pedimos desde el principio. Y los representantes del Estado en la mesa de crisis que estuvo constituida de momento conocían nuestras necesidades”.

En este sentido, el mandatario autonómico ha reconocido que cuando estuvo Pedro Sánchez en Ourense hablando del pacto de Estado por el cambio climático le dijo que "eso estaba muy bien, pero que había que ser prácticos”.

En respuesta, el presidente del Gobierno le dijo que "todo lo que habíamos pedido se nos había dado”, algo con lo que discrepa Rueda. “Siento decir que no es verdad. No ha sido verdad en ningún caso. Los técnicos hicieron una relación realista de lo que teníamos que pedirle especialmente al ejército en el peor momento”.

"Podíamos haber hecho una carta a los Reyes Magos, pedir muchísimo para luego decir que no se nos daba o que se nos daba muchísimo menos de lo que estábamos pidiendo, pero lo que pedimos era algo absolutamente realista”, ha insistido. “Siento decir que lo que pedimos no se nos dio y lo estábamos pidiendo desde el principio. Y los representantes del Estado en la mesa de crisis que estuvo constituida de momento conocían nuestras necesidades”.

Afortunadamente la situación de los fuegos “ha mejorado”, pero “cuando más necesitamos esos medios, no los tuvimos o por lo menos no los tuvimos en la cantidad en que los necesitábamos”.

"la prioridad no ha sido responder a las provicaciones"

Según ha señalado, la prioridad en todo momento ha sido "contener los fuegos y que no hubiera desgracias" y no "responder a las provocaciones que hubo desde el principio".

Por otro lado, Alfonso Rueda ha justificado la gran extensión quemada porque se ha priorizado a la población. “Frente al criterio de evitar que se extienda el fuego en hectáreas, la prioridad ha sido salvaguardar a las personas o a las viviendas”.

evolución favorable del fuego

Afortunadamente y gracias a la mejoría de las condiciones meteorológicas, dice Alfonso Rueda en los micrófonos de COPE, la situación es ahora mucho más favorable. Los incendios activos en estos momentos en la región "se van perimetrando y se está en fase de estabilizar y apagar”.

Sobre el estado de los bomberos heridos, Rueda ha informado que hay “cuatro ingresados, uno muy grave. El resto evoluciona de forma mucho más favorable”.

