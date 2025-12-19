"Si nos obligaran a hacer un desempeño excepcional, pero sirviese para jubilarnos antes, no existiría el sentimiento de injusticia"

Por primera vez en la historia, más de la mitad de los españoles suspende al sistema sanitario. Según datos del CIS de esta misma semana, más del 50 % de los encuestados considera que la sanidad necesita cambios profundos, un sentir que coincide con el malestar de los profesionales. Este descontento se refleja en que solo el 48,5 % de los ciudadanos cree que funciona bien, 21 puntos menos que antes de la pandemia. Este escenario se produce en una semana clave, con los médicos levantados de la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad.

El Estatuto Marco, el foco del conflicto

escucha aquí el podcast Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid La entrevista de las 9H Escuchar

En una entrevista en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha explicado las reivindicaciones del colectivo. El punto central de la discordia es el Estatuto Marco de 2003, que regula las condiciones laborales de todo el personal sanitario. Los facultativos piden una normativa específica para médicos, ya que consideran que el marco actual "no funciona" para ellos.

Uno de los principales escollos son las guardias médicas, que los facultativos realizan de forma casi exclusiva. Hernández ha denunciado que lo que hace 20 años eran turnos en expectativa de llamada, ahora se han convertido en "atención prácticamente continuada". Aunque ha asegurado que al paciente se le atiende bien, ha matizado que es "un poco a costa del médico y del profesional".

Se atiende bien, pero es un poco a costa del médico y del profesional" Ángela Hernández Secretaria general de los médicos de Madrid

Por ello, reclaman que las guardias sean voluntarias y que computen en la cotización para la jubilación. "Si al menos nos sirviera para jubilarnos antes, no existiría este sentimiento de injusticia tan grande", ha señalado Hernández. La doctora ha lamentado que esta situación afecta gravemente a la conciliación y a la salud de los profesionales.

TE PUEDE INTERESAR La huelga médica en Menorca , síntoma de un sistema al límite

Riesgo en la calidad asistencial

El otro gran temor del colectivo médico es la clasificación profesional. Según Hernández, se está utilizando el estatuto para "desdibujar competencias por la puerta de atrás", un camino que, advierte, podría ir en detrimento de la calidad de la asistencia y los resultados en salud, siguiendo un modelo similar al del National Health System británico que consideran fallido.

El sentir del colectivo es de hartazgo. "El durmiente ha despertado", ha sentenciado Hernández citando la novela 'Dune', para añadir que "los médicos por fin hemos decidido que no podemos seguir en esta situación".

En respuesta a la ministra Mónica García, quien lamentó la "confrontación", ha calificado la negociación de "teatro" y ha advertido que no están dispuestos a seguir décadas en las mismas condiciones.

J. L. Leal Huelga nacional Médicos

Hernández ha concluido que "el chantaje de la vocación debe acabarse" porque "se ha estirado demasiado" y los médicos jóvenes ya no aceptan estas condiciones. Mientras los sindicatos generalistas podrían firmar un preacuerdo este viernes, la agrupación de sindicatos médicos se reunirá con el ministerio el próximo lunes, manteniendo el pulso por un estatuto propio.

Desde el Ministerio de Sanidad, en una nota de prensa, han lamentado que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) hayan abandonado la reunión "sin emitir respuesta alguna a la propuesta formal" presentada. El departamento dirigido por Mónica García critica que no se sumen al consenso alcanzado con otros sindicatos del ámbito de negociación, como SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, y que, en su lugar, apuesten por la "confrontación".

La ministra de Sanidad, Mónica García

Sanidad lamenta que los sindicatos médicos hayan "optado por mantener una estrategia de presión" al seguir exigiendo la creación de una mesa de negociación específica y paralela. Consideran esta demanda "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", ya que, según el ministerio, impediría la fragmentación de los procesos de negociación y la creación de estatutos propios por cada categoría profesional.

A pesar de la ruptura, el equipo de García insiste en que el nuevo texto, elaborado a raíz del preacuerdo con las otras cinco organizaciones, ya incorpora "importantes avances" para los facultativos. Entre ellos se destacan la mejora de los derechos laborales, la organización del trabajo, la conciliación y la supresión progresiva de las guardias de 24 horas. No obstante, el Ministerio reitera que no invadirá competencias autonómicas ni promoverá un estatuto propio por categorías, al considerar que esto "rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud".