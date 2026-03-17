Dora Bejarano, pediatra: "Hoy estoy de huelga y he anulado más de 30 consultas; hay compañeros en servicios mínimos que atenderán los casos no demorables"

La huelga de médicos en España, que se extenderá durante toda la semana, ha entrado en una nueva fase de tensión. Los facultativos reclaman un estatuto marco propio, independiente del resto del personal sanitario, lo que ha provocado la segunda tanda de paros este año. La anterior, a mediados de febrero, resultó en la cancelación de al menos 360.000 consultas, pruebas médicas y operaciones, un escenario que vuelve a repetirse y que afecta a miles de pacientes en todo el país.

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El impacto humano de la huelga se refleja en testimonios como el recogido en el programa 'Herrera en COPE'. El padre de una oyente, que se ha identificado con el nombre ficticio de Marta, lleva un año esperando una prótesis de rodilla. Su operación ha sido cancelada por segunda vez debido a los paros. "Mi padre sigue esperando, tomando tres calmantes diarios para su dolor, y la cojera ya le está afectando a la cadera", ha explicado. Tras ingresar en el hospital, le comunicaron la suspensión sin ofrecerle una nueva fecha: "Ponga usted una queja y ya os notificarán".

A pesar de la desesperación, Marta ha querido dejar claro que su crítica no se dirige a los profesionales sanitarios. "Entendemos que los médicos necesitan negociar y pedir por sus derechos, estamos con ellos", ha afirmado. En su lugar, apunta a una responsabilidad superior: "Gobernar significa que hay que anticiparse, planificar y garantizar que la salud de las personas no depende de conflictos mal gestionados. Mientras ellos discuten, otras personas están esperando, y esperar también es dolor".

Los médicos hemos despertado

Desde la otra cara del conflicto, la doctora Dora Bejarano, pediatra de atención primaria y una de las profesionales que secunda la huelga, ha explicado en el mismo programa de radio los motivos del paro. "Necesitamos tener un estatuto propio porque los médicos tenemos una serie de características singulares en el ejercicio de nuestra profesión y en nuestras necesidades, desde el punto de vista de condiciones laborales, que son bien distintas al resto de categorías", ha señalado Bejarano, quien solo en un día ha anulado entre 30 y 40 consultas.

Concentración médicos Hospital Donostia

La pediatra ha sido contundente sobre el sentir del colectivo: "Los médicos ya hemos despertado, llevamos una vida entera, pues, bueno, asumiendo según qué cosas". Ha denunciado situaciones insostenibles como jornadas laborales de hasta 90 horas semanales, mientras otras categorías realizan 35 o 40. "Ya no se puede seguir así. No podemos asumir que la consideración de la categoría profesional sea la misma que otras, porque ni por años de formación ni, lo más importante, por responsabilidad [...] se puede equiparar", ha sentenciado.

Todo lo no demorable se va a atender

Ante el malestar de los pacientes, Dora Bejarano ha asegurado que "todo aquello no demorable se va a atender" gracias a los servicios mínimos, que califica de "francamente abusivos". Sin embargo, ha reconocido que la percepción de lo que es demorable puede no coincidir entre el médico y el paciente. Con todo, ha querido desligar a su colectivo de uno de los mayores problemas del sistema: "De las listas de espera no somos responsables los médicos".

De las listas de espera no somos responsables los médicos" Dora Bejarano Pediatra

El conflicto también tiene un claro componente político. Según Bejarano, la ministra de Sanidad, Mónica García, no se está reuniendo con el comité de huelga, que es el único legitimado para desconvocarla. "Supongo que es que no quiere, porque poder no solo puede, sino que debe reunirse con nosotros y debe llegar a acuerdos", ha criticado.

Si no se alcanza un acuerdo, los paros podrían repetirse una semana al mes hasta junio. Mientras tanto, la doctora Bejarano pide "un poquito de paciencia" a sus pacientes y agradece su comprensión, asegurando que tratará de compensar los días no trabajados. Una petición de empatía en medio de una huelga que evidencia las profundas grietas del sistema sanitario nacional.