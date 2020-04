La canción del día de Herrera: ‘Walk between raindrops’ de Donald Fagen

Inauguramos el mes de abril con otra de las canciones para el confinamiento, un poco de jazz rock en la canción del día de 'Herrera en COPE': "Walk between raindrops' de Donald Fagen.

"Es la historia de una canción...

Este es Donald Fagen, un auténtico artista de jazz rock fundador de una banda mítica muy de los 70 que era Steely Dan, una banda hecha por el amor de la perfección prácticamente junto con Walter Becker.

Se separaron en el 81 y digamos que grabó su primer disco en solitario se llamaba ‘Nightfly’ (‘La mosca nocturna) disco bastante autobiográfico con no excesiva voluntad de mayorías pero literalmente bellísimo y casi perfecto era uno de los primeros discos digitales de su tiempo es seleccionado de todas las canciones ‘Walk between raindrops’ paseando entre gotas de lluvia

Ese día feliz

Nos encontraremos en esa orilla de Florida

Abrirás tu paraguas y caminarás entre las gotas de lluvia

Hacia mi puerta..."

Letra de la canción ‘Walk between raindrops’ de Donald Fagen

A shadow crossed the blue Miami sky

As we hit the cause way by the big hotel

We fought

Now I can't remember why

After all the words were said and tears were gone

We vowed we'd never say goodbye

When we kissed we could hear the sound of thunder

As we watched the regulars rush the big hotels

We kissed again as the showers swept the Florida shore

You opened your umbrella

But we walked between the raindrops back to your door

In my dreams I can hear the sound of thunder

I can see the causeway by the big hotels

That happy day we'll find each other on that Florida shore

You'll open your umbrella

And we'll walk between the raindrops back to your door...

