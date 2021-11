La canción del día de Herrera: ‘Venus’ de Bananarama

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Venus’ de Bananarama.

“Es la historia de una canción…

Vámonos al inicio de los 90, recuperar una vieja balada, bueno balada. Una cosa que habían grabado unos holandeses llamados Shocking Blue, una pieza que se conocía como Venus y hacerla reventar por todas las discotecas. Eran las chicas de Bananarama.

Letra de la canción ‘Venus’ de Bananarama

Goddess on the mountain top

Burning like a silver flame

The summit of beauty and love

And Venus was her name

She's got it

Yeah, baby, she's got it

I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Well, I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Her weapons were her crystal eyes

Making every man a man

Black as the dark night, she was

Got what no-one else had

Woow

She's got it

Yeah, baby, she's got it

I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Well, I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Venus

She's got it

Yeah, baby, she's got it

I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Well, I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Goddess on the mountain top

Burning like a silver flame

The summit of beauty and love

And Venus was her name

Woow

She's got it

Yeah, baby, she's got it

I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Well, I'm your Venus, I'm your fire

And your desire

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

Yeah, baby, she's got it

