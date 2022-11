En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Tonight’ de The Rubettes.

“Es la historia de una canción…

‘The Rubettes’ era una banda inglesa de pob glam formada al principio de los 70. Triunfó con ‘Sugar baby love’ pero también tuvo otra canción de mucho éxito que era esta, ‘Tonight’.

Qué buenos eran, la verdad. Qué éxitos tuvieron.









Letra de la canción ‘Tonight’ de The Rubettes





Tonight won't be like any night

Tonight the stars up in the sky

Will be shining for me and my baby tonight

Tonight we'll climb the highest height

Just talking till the morning light

Me and my baby tonight.

Oh tonight.

Tonight was made for me and my baby

To hold each other so tight

And all the darkness will fade away

The light in your eyes tonight.

