La canción del día de Herrera: ‘¿Por qué un pijama?’ de Georgie Dann

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘¿Por qué un pijama?’ de Georgie Dann.

“Es la historia de una canción…

Georgie Dann, del que se viene hablando tanto en estas últimas horas después de su fallecimiento, era una excelente persona, un excelente músico.

Él hacía canciones divertidas de verano porque allí encontró el filón, pero tenía una solidísima formación, además de un corazón muy grande.

Este fue, pues, prácticamente su primer éxito junto al ‘Casatschok’ cuando llegó a España allá por los 60, ‘El pijama’".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Letra de la canción ‘¿Por qué un pijama?’ de Georgie Dann

Porqué un pijama a rayas, a flores, porqué,

porqué un pijama de seda, de tul o piqué

Yo no lo usé jamás, jamás, lo llevaré,

jamás, yo nunca me pondré un pijama.

Amigos tengo yo y amigas, claro está,

que nunca usaron, no señor, un pijama.

Porqué un pijama a rayas, a flores, porqué,

porqué un pijama de seda, de tul o piqué

Si te has de desnudar, pos vuélvete a vestir

ese es el cuento de empezar y no acabar

los días pasarás, las noches perderás así,

volviéndote a vestir y a desnudar.

Porqué un pijama a rayas, a flores, porqué,

porqué un pijama de seda, de tul o piqué.

Porqué un pijama a rayas, a flores, porqué,

porqué un pijama de seda, de tul o piqué......

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Always on my mind’ de Elvis Presley

La canción del día de Herrera: ‘One more time’ de Rod Stewart