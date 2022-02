La canción del día de Herrera: ‘De piel trigueña’ de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘De piel trigueña’ de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.

“Es la historia de una canción…

Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán uno de los grandes del pop español, unos músicos muy influyentes en España. Solamente con tres elepes a lo largo de su historia, pero vaya cosa, vaya cosas hicieron como por ejemplo esta ‘Piel trigueña’.

Letra de la canción ‘De piel trigueña’ de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Me dices que me quieres que no puedes vivir sin mi

que no me olvidas nunca que siempre estás pensando en mi

Cuando con galanteo te invito a mi gineceo

me dices mesurada no debes proceder así

Me dices que te gusto que soy el más interesante

que mi forma de ser te encanta y mi modo de hablarte

Cuando sobre el sofá empiezo a pensar ya está

te niegas con educación y calma fascinante

Tus ojos de día y noche

son los que mi mente sueña

tus piernas de bailarina

de piel trigueña

Pareces sin salida del fondo de este callejón

soy victima inocente de una sutil indecisión

en trance con tu colonia me corta tu parsimonia

y dudo entre insistirte o echar un trago más de ron

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Walking in Memphis’ de Marc Cohn

La canción del día de Herrera: ‘Se me va’ de Elefantes

La canción del día de Herrera: ‘Make a Little magic’ de Nitty Gritty Dirt Band