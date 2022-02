La canción del día de Herrera: ‘Se me va’ de Elefantes

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Se me va’ de Elefantes.

“Es la historia de una canción

Este 'Se me va' es una de las piezas más inspiradas de la carrera de Manuel Alejandro, flamante Hijo Predilecto de Andalucía nombrado por la Junta con motivo del día 28 de febrero.

He escogido la versión de los elegantísimos e interesantísimo barceloneses Elefantes, con su Shuarma a la cabeza.

Qué bella recreación de los Elefantes. Qué bella creación de Manuel Alejandro.

Letra de la canción ‘Se me va’ de Elefantes

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Se me va, este amor que he ido

amasando con mis manos, se me va.

Lo que tanto tiempo yo he querido tanto,

se me va.

No hay razón, que yo pierda en un momento

lo que tanto me costó.

No hay razón,

que se vaya de mis manos en un soplo

tanto amor.

Se me va,

como el agua que se escurre de mis manos,

se me va.

Como el aire que no puedes sujetarlo,

como el tiempo que implacable va pasando,

como el humo tu cariño se me va.

Se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo.

Este amor que en realidad se ha ido muriendo

y por eso de mis manos se me va.

¿Dónde irán?,

esos días de alegrías que pasamos,

¿dónde irán? ¿Dónde irán?,

esas miles de caricias que inventamos,

¿dónde irán? Yo no lo sé.

En la vida nunca hay nada para siempre,

ahora lo sé.

Pero fue tan bonito así quererte que ahora

me cuesta perder.

Se me va,

como el agua que se escurre de mis manos,

se me va.

Como el aire que no puedes sujetarlo,

como el tiempo que implacable va pasando,

como el humo tu cariño se me va.

Se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo.

Este amor que en realidad se ha ido muriendo

y por eso de mis manos se me va.

Se me va, y no puedo ya luchar por retenerlo.

Este amor que en realidad se ha ido muriendo

y por eso de mis manos se me va.

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Walking in Memphis’ de Marc Cohn