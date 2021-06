La canción del día de Herrera: ‘Me ha dicho la luna’ de Rocío Jurado

La canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Me ha dicho la luna’ de Rocío Jurado.

“Es la historia de una canción…

Estos días recordamos la vida de Rocío Jurado y lamentamos su desaparición. El apagado del relámpago de su rostro cuando subió los peldaños de la luz. Hoy nos acordamos de ella, de la luna anudados a su garganta como un lazo de llanto

Y se quedó en los adentros de la gente como un eco que nunca acaba de ceder a los ruidos del olvido. Ya sabes Rocío que el protocolo del adiós es así.

Letra de la canción ‘Me ha dicho la luna’ de Rocío jurado

Me ha dicho la luna que ya no la miras

Cuando te ilumina por la callejuela

Y que tu te paras en otra ventana

Y que entre los hierros tu metes la cara

Me ha dicho la luna que ya no la miras

Cuando te ilumina le vuelves la cara

Me ha dicho la luna

Que si no la miras contigo se enfada

Me ha dicho la luna que ya no la miras

Cuando te ilumina por la callejuela

Y que tu te paras en otra ventana

Y que entre los hierros tu metes la cara

Me ha dicho la luna que ya no la miras

Cuando te ilumina le vuelves la cara

Me ha dicho la luna

Que si no la miras contigo se enfada

Y también hablan los vientos

De otras huellas en los hierros

De otros hombres que se paran

En esa misma ventana

Me ha dicho la luna

Que si no la miras

Contigo se enfada

Se queja la luna que si no la miras

Cuando te persigue por la callejuela

Le he dicho a la luna que venga a avisarme

Si en esa ventana tu vuelve a pararte

Que si tu te paras en esa ventana

Y que entre sus hierros tu metes la cara

Me ha dicho la luna

Que si no la miras

Contigo se enfada

Y también hablan los vientos

De otras huellas en los hierros

De otros hombres que se paran

En esa misma ventana

Me ha dicho la luna

Que si no la miras

Contigo se enfada

Y también hablan los vientos

De otras huellas en los hierros

De otros hombres que se paran

En esa misma ventana

Me ha dicho la luna

Que si no la miras

Contigo se enfada

Me dice la luna

Que ya no la quieres

Que si no la miras

Tu olvido la hiere

¡Ay, lo que yo diera por ser esa luna!

Que te iluminara por la callejuela

Me ha dicho la luna

Que ya no la miras

Cuando te ilumina le vuelves la cara

Me ha dicho la luna

Me ha dicho la luna

Que si no la miras

Contigo se enfada

Me ha dicho la luna

Que si no la miras

