"Quiero llegar hasta los 101 años bien de salud. ¡Y además corriendo!"

El ser humano es poliédrico. Para muestra, el botón con nombre de Carmen Conesa. Es conocida en su faceta de actriz, en la que ha desarrollado una carrera de 40 años. Quería ser bailarina... y baila. Además pinta. Y canta. Además toca el piano, la guitarra, la armónica y el saxo. Creó un grupo de jazz y dedica parte de su tiempo a coleccionar perfumes.

Pero es que además cada mañana corre cuatro horas y, por si tenía poco tiempo libre, se ha apuntado a estudiar Historia del Arte y Filosofía. Y colecciona perfumes. Carmen Conesa, que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana aquejada de una neumonía, está estos días en los Teatros del Canal de Madrid participando en la obra 'Coriolano', una tragedia escrita por William Shakespeare.

"Shakespeare es siempre conmovedor, el más grande. Para emocionarte, para filosofar y ser atemporal y universal" comentaba la intérprete. A sus 64 años de edad reconoce estar encantada con la vida. De hecho, en alguna ocasión ha afirmado que la sabiduría de verdad empieza a partir de los 60.

"Creo que a partir de ahí ves que esto tiene un final, una fecha de caducidad y empiezas a valorar... es cuando las personas empezamos a hacer reflexiones más profundas (...) yo quiero llegar a los 101 bien. Y, además, corriendo".

Alamy Stock Photo Carmen Conesa

La actriz afirma que, cada día que se levanta le duele algo nuevo: "No hay que ponerse contra ese dolor, sino que te haces su amigo, le cuidas y... me voy a caminar o a correr. El cuerpo empieza a resentirse porque es una máquina que nos ha servido muchos años. A él le encantaría quedarse sentadito en el sofá pero hay que decirle ¡no!".

Reconoce la intérprete que de niña no quería ser delegada de su clase, "me aburría. Yo quería ser 'Miss Creación', pintar, hacer teatro... pero no tengo ningún afán de poder. El poder no me atrae. Pero lo comprendo para poder interpretar a esta madre, Volumnia, de alguna manera tiene una obsesión, no para ella, sino para su hijo. Y lo entiendo porque tengo una hija y haría lo mejor para que mi hija sea su mejor versión".

El estreno de 'Corialano' ha coincidido con el final del musical dirigido por Antonio Banderas, 'Gypsi', en el que Conesa ha participado. Conoce a Banderas desde hace más de cuarenta años y, pese a ello, hizo el cásting como una más: "Ha sido un auténtico regalo hacer la obra con él, llevamos casi un año y terminamos justamente. Ha sido maravilloso este viaje".

Y no para quieta porque su próximo trabajo es 'Cabaret', que se estrenará el próximo mes de octubre en el Teatro Albéniz de Madrid: "Me gusta el teatro musical porque es un festival de todo: cantas, bailas... te hace estar muy en forma. Siempre digo que los actores somos atletas pero los de musical son ya actores de primera fila. Hay que estar muy preparado y es exigente. Pero también lo es un Shakespeare cómo el que estamos haciendo".