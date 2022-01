La 'canción del día' de Herrera: 'The Show Must Go On', de Queen

Seguramente cuando el guitarrista deQueen,Brian May escribió esta canción para Freddie Mercury no pensó que esta canción serviría para ilustrar en cierta forma la pandemia de la covid-19. "The Show Must Go On" (en español: "El espectáculo debe continuar") se compuso pensando precisamente en Mercury y en la filosofía del cantante de exigirse pese a que el sida le debilitaba cada vez más y se encontraba en sus últimos meses de vida.

La canción está incluida en su álbum Innuendo, lanzado en 1991.

The Show Must Go On, vídeo oficial: