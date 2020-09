“Es la historia de una canción…

Bueno, en realidad es la historia de un cuplé, que en realidad es la historia de un hotel. Aquellas tardes bailables del Ritz, que inspiraron esta pieza con la que hoy quiero despertarles. Recuerdos de alta sociedad, felices años 20, belle époque... Lilian de Celis...

Deliciosa siembre Lilian de Celis y aquellas tardes bailables en el Ritz”.

Letra 'Las tardes del Ritz' de Lilian de Celis

Yo me voy todas las tardes

a merendar al hotel Ritz,

y tras el té suelo hacer mil locuras

con un galán que está loco por mí.

Juntos a bailar salimos,

nos enlazamos con pasión

y al final tengo yo que decirle

toda llena de miedo y rubor:

¡Ay, no por Dios, no me baile usted así!

¡Ay, por favor, que me siento morir!,

tenga usted en cuenta que mira mamá

y si se fija nos regañará.

¡Ay, suélteme, no me oprima usted más,

pues le diré, si me quiere asustar,

que soy cardíaca y por esta razón

no debo llevarme ninguna emoción.

Las mamás cotorreando

toman el té sin advertir

que en el salón, al bailar, las parejas

se hablan de amor con atroz frenesí.

A las tres o cuatro danzas

suele crecer nuestra ilusión,

y las niñas a coro decimos

rebosantes de satisfacción:

¡Ay, yo no sé lo que me pasa a mí,

pero ya ve que me siento feliz,

siga apretando aunque mire mamá

que si se irrita ya se calmará!

¡Ay, qué placer es bailar el fox-trot

con un doncel que nos hable de am