La canción de hoy de Herrera: ‘Mele Kalikimaka’ de Bette Midler

Seguimos felicitando las fiestas y cantando a la Navidad. Esta vez, en la canción del día de 'Herrera en COPE' nos vamos hasta Hawái para Bette Midler nos desee 'Mele Kalimaka' o lo que es lo mismo 'Feliz Navidad'.

“Es la historia de una canción de Navidad…

La forma en Hawái de decir ‘Feliz Navidad’ es ‘Mele Kalikimaka’ y esa hermosa canción la recreó con nadie mi vieja amiga Bette Midler.

No me invento nada, es lo que dice la letra de la canción precisamente… ‘Mele Kalikimaka’ es la forma que tienen en Hawái de decir ‘Merry Christmas’. Es un saludo hawaiano, lógicamente con la mano”.

Letra de la canción ‘Mele Kalikimaka’ de Bette Midler

Mele Kalikimaka is the thing to say

On a bright Hawaiian Christmas Day

That's the island greeting that we send to you

From the land where palm trees sway

Here we know that Xmas will be green and bright

Sun will shine by day and all the stars at night

Mele Kalikimaka is Hawaii's way

To say Merry Christmas to you.