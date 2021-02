La canción del día de Herrera: ‘¡Qué barbaridad!’ de Jaime Urrutia

Con marcha amanecemos este jueves con la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘¡Qué barbaridad!’ de Jaime Urrutia.

“Es la historia de una canción…

Jaime Urrutia después de Gabinete Caligari siguió dando muestras de talento, de mucho talento en solitario. ‘¡Qué barbaridad!’.

Letra de la canción ‘¡Qué barbaridad!’ de Jaime Urrutia

Rascale

Vais a ser testigos de algo especial

si estais preparados para flipar,chiriririchichi

hay tantas cosas que os van a epatar

hay las tallas hermosas de la realidad,chiriririchichi

Un espectaculo sin igual

Mm pasotes,excesos la vida tal cual

Que borrachera,que grande es el mar

que no me quieras ,que barbaridad ay

Un mundo entero sin descubrir ay

paseandose entero delante de ti

Vais a abrir los labios para exclamar ay

que como esta el patio, que barbaridad

una pelicula sin final

brutal,ridiculo celestial

se puede reir y se puede llorar

es una verdadera barbaridad...

Que borrachera,que grande es el mar

que no me quieras que barbaridad ay

menuda jaca,menudo patan

no tengo resaca

que barbaridad (x 4)

por los clavos de cristo que barbaridad

rascale ahi

un espectaculo sin igual

que da a la vida toda su sal

se puede reir y se puede llorar

es una verdadera (x3) barbaridad

que borrachera,que sucio esta el mar

que no me quieras ,que barbaridad ay

menuda traca ,que buena que estas

no tengo resaca

que barbaridad (x3) por la madre de cristo

que barbaridad

rascale ahi

que borrachera ,que sucio esta el mal

que no me quieras

que barbaridad

menuda jaca,menudo patan

no tengo resaca

