La canción del día de Herrera: ‘Desde que estamos juntos’ de Melendi

La canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Desde que estamos juntos’ de Melendi.

“Es la historia de una canción…

El asturiano Ramón Melendi. Un tipo que ha sabido coger todo tipo de ritmos y mezclarlos. Tiene sabor, categoría y me entusiasma. ‘Desde que estamos juntos’.

Letra de la canción ‘Desde que estamos juntos’ de Melendi

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Yo estaba vestido de habanero

Tú dijiste adiós con la mirada

Mientras que sonaba un tal Romeo

En un balcón de la vieja Habana

No hay nada más perro que el amor

Porque muerde siempre antes que ladra

Me latió tan fuerte el corazón

Me dijiste "ven" desde la barra

Y yo te dije: "niña te invito a un mojito"

Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así

(Oye la cosa no va así)

Y fue entonces, cuando le pedí a la virgen

De la caridad del pobre que intercediera por mí

(Ay, que intercediera por mí)

De repente, tú cambiaste de semblante

Me empezaste a ver galante

Y yo te dije: "eres mi atril"

Fuimos sólo dos extraños y han pasado ya diez años

Mi amor propio se quedó en los huesos

Que pinga contigo, me dijiste

Dejó de sonar el tal Romeo

Le llegó el turno a Silvio Rodríguez

Y a lomos de un unicornio azul

Te perdiste por el Malecón

Yo me hice la señal de la cruz

Tú no me dejaste otra elección

Y yo te dije: "niña te invito a un mojito"

Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así

(Oye la cosa no va así)

Y fue entonces, cuando le pedí a la virgen

De la caridad del pobre que intercediera por mí

(Ay, que intercediera por mí)

De repente, tú cambiaste de semblante

Me empezaste a ver galante

Yo te dije eres mi atril

Luego, por fin, bailamos

Yo prometí no pisarte

Tú eras cien libras de arte y me empezaste a acalorar

(Tú me empezaste a acolorar)

Me volviste, mi amor, loco de remate

Tus labios de chocolate

Me invitaron a pecar

(Ay, me invitaron a pecar)

Y me dijiste: "no todas somos iguales"

Y mis manos ilegales comenzaron a temblar

Fuimos solo dos extraños y han pasado ya diez años

Porque volví a buscarte

Yo te pedí perdón

Me hiciste arrodillarme

Mi cielo, el de tu boca

Y a cinco bajo cero sigue estorbando la ropa

Me muero por tus pecas

Me licencié en tus piernas

Y en tu piel tengo una beca

Me ando quitando el sombrero

Que el de melocotón, ardiente

Como el ron, mi dulce flor de enero

Oye que Cuba es Cuba, y lo demás boberías

Ay, con frecuencia cubana

Melendi llegó a la Habana

Ay, por Dios

Se formó tremendo lío

Melendi, con sus amorío'

¿Quién lo iba a decir? ¡Melendi!

Vente a la Habana a vivir, mi pana,

Ay, Dios

Candela, se formó la gozadera rumbera

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Daniel’ de José Feliciano

La canción del día de Herrera: ‘Triana, puente y aparte’ de Miguel Poveda