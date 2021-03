La canción del día de Herrera: ‘Triana, puente y aparte’ de Miguel Poveda

La canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Triana, puente y aparte’ de Miguel Poveda.

“Es la historia de una canción…

Levantarse por tangos es seguramente una buena idea, y hacerlo con Miguel Poveda todavía mejor. ‘Triana, puente y aparte’.

Letra de la canción ‘Triana, puente y aparte’ de Miguel Poveda

¡Triana! (Olé)

Ay, uh...

Vente conmigo y haremos

Vente conmigo y haremos

Una chocita en el campo

Y en ella nos meteremos

Una casita en el campo

Y en ella nos meteremos (Dale)

La Guitarrina...

Y a la Guitarrina

Su padre le va a comprar

Y que pa' la feria un mantón de lina

Su padre le va a comprar

Y que pa' la feria un mantón de lina

Era mi primita hermana una linda carlotera

(Toma, que toma, tómala)

Se manda a hacer un vesti'o

Y no le paga a la costurera

Un reloj marca'o...

Un reloj marca'o con las horas

Y los minutos del mal paguito

Que tú me has da'o

"Dame dos pesetas"

("No me da la gana")

"Cógete del brazo

(Vamos pa Triana")

Tu mari'o en la era, yo con el fraile

Y ahora sí que no paso yo

Por debajo de tu balcón

No se vaya a desprender

Y a mí me mande a San Juan de Dios

Si tú quieres bailar la rumba

Con la pata atrás

Si quieren saber...

Si quieren saber

Los pasos que doy

Los pasos que doy

Vente tras de mí

Que a Triana voy

Y a Triana voy

Tú lo quitas, yo pongo

Tú lo quitas, yo los pongo

Carteles por las esquinas...

Y al pasar por la calle la Amparo

Una vieja a mi me llamó

Y me trajo unas tijeras

Con más mojo que un latón

Y el amola'or, y el afila'or

Que afila cuchillos, que afila navajas

Que traigo la pie'ra del amola'or

Mi niña... le gustan las papas con arroz

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

(Tu mari'o en la era, yo con el fraile)

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

(Tu mari'o en la era, yo con el fraile)

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

(Tu mari'o en la era, yo con el fraile)

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

(Tu mari'o en la era, yo con el fraile)

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

Trototrón, trototrón, trototrón, trototrón

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

