La canción del día de Herrera: ‘La vie en rose’ de Grace Jones

Empezamos esta nueva semana a ritmo de bossa nova con la canción del día de ‘Herrera en COPE’: 'La vie en rose' de Grace Jones.

“Es la historia de una canción…

Érase una vez a mediados de los 70 una joven inquietante, larga, larga…, jamaicana, llamada Grace Jones que tomó una canción de Édith Piaf y con ritmo de bossa nova hizo de ella un éxito, una vez más, mundial: ‘La vie en rose’.

Grace Jones, modelo, cantante, compositora y muchas otras cosas pero siempre creando inquietud.

Decía Jones que “esta canción es muy especial para mí, lloro cada vez que la canto tenía bastantes amantes franceses y cada vez que la canto pienso en ellos”.

Letra de la canción ‘La vie en rose’ de Grace Jones

Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouche

De l'homme auquel j'appartiens

Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas

Je vois la vie en rose

Il me dit des mots d'amour

Des mots de tous le jours

Et ça me fait quelque chose

Il est entré dans mon coeur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause

C'est lui pour moi

Moi pour lui

Dans la vie

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie

Et dès que je l'aperçois

Alors je sens en moi, mon coeur qui bat

When he takes me in his arms

And whispers love to me

Everything's lovely

It's him for me and me for him

All our lives

And it's so real what I feel

This is why

Et dès que je l'aperçois

Alors je sens en moi, mon coeur qui bat

La vie

La vie en rose, la vie en rose

Ohh, la vie

La vie en rose

La vie en rose, la vie en rose

La vie en rose, la vie en rose

La vie en rose, la vie en rose

La vie en rose, la vie en rose

Je t'aime voir toujours